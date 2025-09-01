تیانجن: وزیر اعظم نریندر مودی تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے بعد پیر کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے اتوار کو اس کی جانکاری دی۔
تیانجن میں ایک خصوصی بریفنگ کے دوران، مصری نے تصدیق کی کہ صدر پوتن سے ملاقات سے قبل وزیر اعظم پہلے ایس سی او کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔
مصری نے کہا، کل، وزیر اعظم سربراہی اجلاس کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے، جہاں وہ ایس سی او کے تحت علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے نقطہ نظر کا خاکہ پیش کریں گے۔ اس مصروفیت کے بعد، وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کرنے والے ہیں، جس کے بعد وہ ہندوستان روانہ ہوں گے۔
روسی خبر رساں ایجنسی TASS کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے وفد کے سینئر ارکان کے ساتھ سرکاری استقبالیہ میں بھی شرکت کی، جن میں وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک، ڈپٹی چیف آف اسٹاف میکسم اوریشکن، کریملن کے معاون یوری یوشاکوف اور صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف شامل ہیں۔
اس سے قبل جمعہ کو کریملن کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن پیر کو چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس سال ان کی پہلی ملاقات ہوگی، حالانکہ وہ فون پر باقاعدگی سے رابطے میں رہتے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ممالک ایک خصوصی تزویراتی شراکت داری کے پابند ہیں۔ "اس سلسلے میں ایک متعلقہ بیان دسمبر 2010 میں پاس کیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس سال اس کی 15ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔" اوشاکوف نے مزید کہا، ’’خاص طور پر اہم بات یہ ہے کہ دسمبر میں ہمارے صدر کے آئندہ دورہ ہندوستان کے لیے تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔‘‘
(ANI اور PTI ان پٹ کے ساتھ)
