پی ایم مودی نے صدر پوتن سے کی بات، جانیں دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران پوتن نے وزیراعظم کو یوکرین سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی، صدر پوتن کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے تنازعہ کے پرامن حل کے لیے ہندوستان کے مضبوط موقف کو دہرایا۔
معلومات کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہندوستان اور روس کے درمیان خصوصی مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
PM Narendra Modi speaks with Russian President Vladimir Putin. President Putin briefs the PM on latest developments concerning Ukraine. PM reiterates India’s consistent position for peaceful resolution of the conflict. The leaders reaffirm commitment to further deepen… pic.twitter.com/pxvAJXxn9i— ANI (@ANI) August 8, 2025
وزیر اعظم مودی نے صدر پوتن کو اس سال کے آخر میں منعقد ہونے والی 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی مسلسل خریداری کی وجہ سے بھارت پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔
Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged…— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025
ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کے منتظر ہیں
اس سلسلے میں پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: میں نے اپنے دوست صدر پوتن کے ساتھ بہت اچھی اور تفصیلی بات چیت کی۔ میں نے یوکرین کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت بتانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اپنے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور ہندوستان-روس خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ میں اس سال کے آخر میں ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کا منتظر ہوں۔
Had a good conversation with President Lula. Thanked him for making my visit to Brazil memorable and meaningful. We are committed to deepening our Strategic Partnership including in trade, energy, tech, defence, health and more. A strong, people-centric partnership between Global…— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025
برازیل کے صدر لولا دا سلوا سے بھی بات کی
یہی نہیں وزیراعظم نے برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا سے بھی بات کی۔ اس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا، "میں نے صدر لولا کے ساتھ اچھی بات چیت کی۔ برازیل کے میرے دورے کو یادگار اور بامعنی بنانے کے لیے ان کا شکریہ۔ ہم تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، دفاع، صحت وغیرہ جیسے شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی ممالک کے درمیان ایک مضبوط، عوام پر مبنی شراکت داری سب کو فائدہ دیتی ہے۔"