Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

پی ایم مودی نے صدر پوتن سے کی بات، جانیں دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ - MODI TALKS TO PUTIN

پی ایم مودی نے صدر پوتن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔

پی ایم مودی نے صدر پوتن سے کی بات، جانیں دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟
پی ایم مودی نے صدر پوتن سے کی بات، جانیں دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ (Image Source: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران پوتن نے وزیراعظم کو یوکرین سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی، صدر پوتن کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے تنازعہ کے پرامن حل کے لیے ہندوستان کے مضبوط موقف کو دہرایا۔

معلومات کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہندوستان اور روس کے درمیان خصوصی مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

وزیر اعظم مودی نے صدر پوتن کو اس سال کے آخر میں منعقد ہونے والی 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی مسلسل خریداری کی وجہ سے بھارت پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔

ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کے منتظر ہیں

اس سلسلے میں پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: میں نے اپنے دوست صدر پوتن کے ساتھ بہت اچھی اور تفصیلی بات چیت کی۔ میں نے یوکرین کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت بتانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اپنے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور ہندوستان-روس خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ میں اس سال کے آخر میں ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کا منتظر ہوں۔

برازیل کے صدر لولا دا سلوا سے بھی بات کی

یہی نہیں وزیراعظم نے برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا سے بھی بات کی۔ اس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا، "میں نے صدر لولا کے ساتھ اچھی بات چیت کی۔ برازیل کے میرے دورے کو یادگار اور بامعنی بنانے کے لیے ان کا شکریہ۔ ہم تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، دفاع، صحت وغیرہ جیسے شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی ممالک کے درمیان ایک مضبوط، عوام پر مبنی شراکت داری سب کو فائدہ دیتی ہے۔"

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران پوتن نے وزیراعظم کو یوکرین سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی، صدر پوتن کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے تنازعہ کے پرامن حل کے لیے ہندوستان کے مضبوط موقف کو دہرایا۔

معلومات کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہندوستان اور روس کے درمیان خصوصی مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

وزیر اعظم مودی نے صدر پوتن کو اس سال کے آخر میں منعقد ہونے والی 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی مسلسل خریداری کی وجہ سے بھارت پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔

ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کے منتظر ہیں

اس سلسلے میں پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: میں نے اپنے دوست صدر پوتن کے ساتھ بہت اچھی اور تفصیلی بات چیت کی۔ میں نے یوکرین کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت بتانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اپنے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور ہندوستان-روس خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ میں اس سال کے آخر میں ہندوستان میں صدر پوتن کی میزبانی کا منتظر ہوں۔

برازیل کے صدر لولا دا سلوا سے بھی بات کی

یہی نہیں وزیراعظم نے برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا سے بھی بات کی۔ اس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا، "میں نے صدر لولا کے ساتھ اچھی بات چیت کی۔ برازیل کے میرے دورے کو یادگار اور بامعنی بنانے کے لیے ان کا شکریہ۔ ہم تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، دفاع، صحت وغیرہ جیسے شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی ممالک کے درمیان ایک مضبوط، عوام پر مبنی شراکت داری سب کو فائدہ دیتی ہے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI SPEAKS TO PUTINTRUMP TARIFF ROWUS PRESIDENT DONALD TRUMPپی ایم مودیMODI TALKS TO PUTIN

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.