ETV Bharat / international

پی ایم مودی 15ویں بھارت جاپان سالانہ کانفرنس کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے، ہنیڈا ہوائی اڈے پر شاندار استقبال - 15TH INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT

وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹوکیو کے ہنیڈا ہوائی اڈے پر شاندار استقبال کیا گیا جہاں ہندوستانی برادری نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے۔

پی ایم مودی 15ویں بھارت جاپان سالانہ کانفرنس کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے
پی ایم مودی 15ویں بھارت جاپان سالانہ کانفرنس کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 7:48 AM IST

3 Min Read

ٹوکیو: وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اور جاپان کے درمیان 15ویں چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق ٹوکیو ہنیڈا ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں، پی ایم مودی کل جمعرات کو جاپان کے لیے روانہ ہوئے تھے۔

ٹوکیو پہنچنے پر ہندوستانی برادری نے پی ایم مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہاں موجود ایک این آر آئی نے بتایا کہ میں ممبئی، مہاراشٹر سے ہوں اور پچھلے چھ برسوں سے جاپان میں رہ رہا ہوں۔ ہم وزیر اعظم مودی سے مل کر بہت پرجوش ہیں۔ ایک اور بھارتی این آر آئی نے کہا کہ میں وارانسی، اتر پردیش سے ہوں اور وزیر اعظم مودی کی جاپان آمد پر مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ نریندر مودی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔

ہوائی اڈے پر ایک جاپانی آرٹسٹ نے کہا کہ میں اپنے طلباء کے ساتھ ہندی میں وزیر اعظم مودی کا استقبال کروں گی۔ 'پدھارو مہارے دیش'... میں سنہ 2020 سے ہندی سیکھ رہی ہوں۔ ایک اور جاپانی فنکار نے کہا کہ میں ایک کٹیاٹم آرٹسٹ ہوں، جو کیرالہ کا روایتی سنسکرت تھیٹر ہے۔ میں 30 سال سے زیادہ عرصے سے کوٹیاٹم کی مشق کر رہا ہوں۔ ہم یہاں وزیر اعظم مودی کا استقبال کرنے آئے ہیں۔

سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پی ایم مودی نے یقین ظاہر کیا کہ جاپان کا یہ دورہ بھارت کے مفادات کو آگے بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی امن اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو بھی تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مودی آج جمعہ 29 اگست اور کل 30 اگست کو جاپان میں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ 31 اگست سے یکم ستمبر تک چین کے دورے پر ہوں گے۔ چین میں پی ایم مودی شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کی سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چین کے دورے کے بارے میں پی ایم مودی نے کہا کہ وہ تیانجن میں منعقد ہونے والی چوٹی کانفرنس میں صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے بے چین ہیں۔

ہم آپ کو بتاتے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ جاپان دورہ وزیر اعظم شیگیرو اشیبا کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اپنے جاپانی ہم منصب کے ساتھ گہری بات چیت کریں گے، مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔

نئی دہلی چھوڑنے سے پہلے پی ایم مودی نے اپنے دورے کے بارے میں کہا کہ بھارت اور جاپان اپنی خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کے 'اگلے مرحلے' پر توجہ مرکوز کریں گے، جس نے گذشتہ 11 مہینوں میں مسلسل ترقی کی ہے۔ وزیر اعظم مودی جاپان میں جاپانی سیاسی رہنماؤں، کاروباری رہنماؤں اور بھارت کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ یہ دورہ سنہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وزیر اعظم مودی کا جاپان کا آٹھواں دورہ ہے اور وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا کے ساتھ ان کی پہلی سالانہ چوٹی کانفرنس ہے، جو جاپان کے ساتھ تعلقات کو بھارت کی ترجیح کی نشاندہی کرتی ہے۔

ٹوکیو: وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اور جاپان کے درمیان 15ویں چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق ٹوکیو ہنیڈا ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں، پی ایم مودی کل جمعرات کو جاپان کے لیے روانہ ہوئے تھے۔

ٹوکیو پہنچنے پر ہندوستانی برادری نے پی ایم مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہاں موجود ایک این آر آئی نے بتایا کہ میں ممبئی، مہاراشٹر سے ہوں اور پچھلے چھ برسوں سے جاپان میں رہ رہا ہوں۔ ہم وزیر اعظم مودی سے مل کر بہت پرجوش ہیں۔ ایک اور بھارتی این آر آئی نے کہا کہ میں وارانسی، اتر پردیش سے ہوں اور وزیر اعظم مودی کی جاپان آمد پر مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ نریندر مودی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔

ہوائی اڈے پر ایک جاپانی آرٹسٹ نے کہا کہ میں اپنے طلباء کے ساتھ ہندی میں وزیر اعظم مودی کا استقبال کروں گی۔ 'پدھارو مہارے دیش'... میں سنہ 2020 سے ہندی سیکھ رہی ہوں۔ ایک اور جاپانی فنکار نے کہا کہ میں ایک کٹیاٹم آرٹسٹ ہوں، جو کیرالہ کا روایتی سنسکرت تھیٹر ہے۔ میں 30 سال سے زیادہ عرصے سے کوٹیاٹم کی مشق کر رہا ہوں۔ ہم یہاں وزیر اعظم مودی کا استقبال کرنے آئے ہیں۔

سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پی ایم مودی نے یقین ظاہر کیا کہ جاپان کا یہ دورہ بھارت کے مفادات کو آگے بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی امن اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو بھی تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم مودی آج جمعہ 29 اگست اور کل 30 اگست کو جاپان میں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ 31 اگست سے یکم ستمبر تک چین کے دورے پر ہوں گے۔ چین میں پی ایم مودی شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کی سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چین کے دورے کے بارے میں پی ایم مودی نے کہا کہ وہ تیانجن میں منعقد ہونے والی چوٹی کانفرنس میں صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے بے چین ہیں۔

ہم آپ کو بتاتے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ جاپان دورہ وزیر اعظم شیگیرو اشیبا کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اپنے جاپانی ہم منصب کے ساتھ گہری بات چیت کریں گے، مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔

نئی دہلی چھوڑنے سے پہلے پی ایم مودی نے اپنے دورے کے بارے میں کہا کہ بھارت اور جاپان اپنی خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کے 'اگلے مرحلے' پر توجہ مرکوز کریں گے، جس نے گذشتہ 11 مہینوں میں مسلسل ترقی کی ہے۔ وزیر اعظم مودی جاپان میں جاپانی سیاسی رہنماؤں، کاروباری رہنماؤں اور بھارت کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ یہ دورہ سنہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وزیر اعظم مودی کا جاپان کا آٹھواں دورہ ہے اور وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا کے ساتھ ان کی پہلی سالانہ چوٹی کانفرنس ہے، جو جاپان کے ساتھ تعلقات کو بھارت کی ترجیح کی نشاندہی کرتی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN JAPANPM NARENDRA MODI JAPAN VISITبھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنسپی ایم مودی کا جاپان دورہ15TH INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.