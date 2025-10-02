جو فلسطینی غزہ شہر نہیں چھوڑے گا اسے دہشت گرد تصور کیا جائے گا، اسرائیل کا نیا فرمان
اسرائیل نے غزہ شہر میں اپنی جارحیت کو تیز کر دیا ہے۔ غزہ شہر کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا گیا ہے۔
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: اسرائیل کے وزیر دفاع نے بدھ کے روز تمام باقی ماندہ فلسطینیوں کو غزہ سٹی چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے "آخری موقع" ہے اور جو بھی وہاں رہے گا اسے عسکریت پسندوں کا حامی سمجھا جائے گا اور اسے اسرائیل کے تازہ حملے کی "مکمل طاقت" کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اسرائیل کا یہ سخت موقف اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر حماس کے ایک سینئر عہدیدار کا بیان سامنے آیا ہے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ تجویز میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ناقابل قبول ہیں اور ان میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ حالانکہ عہدیدار نے یہ وضاحت نہیں کی کن نکات پر حماس کو اعتراض ہے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ سرکاری ردعمل دیگر فلسطینی دھڑوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی سامنے آئے گا۔
جب سے اسرائیل نے گزشتہ ماہ قحط زدہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ شروع کیا تھا، اس وقت سے تقریباً 400,000 فلسطینی غزہ شہر چھوڑ چکے ہیں، لیکن سیکڑوں ہزاروں فلسطینی ابھی بھی شہر میں موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلنے کے متحمل نہیں ہیں یا جنوب میں خیمہ کیمپوں کا سفر کرنے کے لیے بہت کمزور ہیں۔
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایکس پر لکھا، "غزہ کے باشندوں کے لیے یہ آخری موقع ہے جو جنوب کی طرف جانے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔" "غزہ میں رہنے والے دہشت گرد اور دہشت گردی کے حامی ہوں گے۔"
فلسطینیوں کے غزہ شہر سے انخلاء کے بعد جنوب کی طرف سڑک کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، عجلت میں لدے ہوئے ٹرک اور کاریں پیدل چلنے والوں کے ساتھ اپنا سامان لے کر چل رہی ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں 66,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور تقریباً 170,000 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق مرنے والوں میں خواتین اور بچے نصف کے قریب ہیں۔
