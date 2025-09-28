غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے 21 نکاتی امن منصوبے میں کیا کیا ہے؟ جانیں
امریکی انتظامیہ کے 21 نکاتی امن منصوبے میں حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ شامل ہے۔
Published : September 28, 2025 at 11:57 PM IST
واشنگٹن: امریکہ نے مبینہ طور پر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 21 نکاتی منصوبہ تجویز کیا ہے۔ یہ منصوبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ کے شروع میں اسرائیل نے دوحہ پر حماس رہنماؤں پر حملہ کر دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پر سات اکتوبر سنہ 2023 کو شروع ہونے والی غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔
دریں اثنا، غزہ کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنگ زدہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی مسلسل بمباری کے نتیجے میں اکتوبر سنہ 2023 سے اب تک 66,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 90 فیصد سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ٹرمپ کا 21 نکاتی امن منصوبہ
سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت امریکی انتظامیہ کے منصوبے میں حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کو معاہدے کے 48 گھنٹوں کے اندر رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینیوں کی آبادکاری کے لیے ایک روڈ میپ کا خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے غزہ میں ایسی تباہی مچائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، جس سے تقریباً 90 فیصد آبادی بے گھر ہو گئی ہے اور ایک سنگین انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق امریکہ نے یہ منصوبہ گذشتہ ہفتے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بعض عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ جب کہ ٹرمپ نے کہا کہ خطے کے تمام ممالک اس میں شامل ہیں اور حماس بات چیت سے آگاہ ہے، حماس نے کہا کہ اسے غزہ میں جنگ بندی کی کوئی نئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے۔
ٹرمپ مسئلے کے حل کے کیلئے پر امید
جب کہ ٹرمپ تنازع کے حل کے لیے پرامید ہیں۔ وہیں اسرائیل کو امید ہے کہ اس کے مطالبات اس تجویز میں شامل کیے جائیں گے۔ مبینہ طور پر اس تجویز کا مسودہ امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف نے تیار کیا تھا۔ اس منصوبے میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ غزہ کی آئندہ حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔
'کچھ نکات اسرائیل کو ناراض کر سکتی ہیں'
منصوبے میں کچھ نکات اسرائیل کو ناراض کر سکتی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ "سات اکتوبر کے بعد فلسطینیوں کو یروشلم سے ایک میل کے فاصلے پر ایک ملک دینا القاعدہ کو 11 ستمبر کے بعد نیویارک شہر سے ایک میل کے فاصلے پر ریاست دینے جیسا ہے۔" اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکی وفد کے ارکان کو ان کی تقریر کے دوران تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا گیا۔
مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینی ملک کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے حالیہ اقدام پر سخت تنقید کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ "یہ سراسر پاگل پن ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔" انہوں نے مزید کہا، "آپ نے کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔" نیتن یاہو نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ہر جگہ یہودیوں اور بے قصور لوگوں پر مزید حملوں کو ہوا ملے گی۔
مزید پڑھیں:
غزہ پر یو این اجلاس: فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ملک کو تسلیم کر لیا، گوٹریس نے کہا، یہ فلسطینیوں کا حق ہے، انعام نہیں
تاریخی فیصلہ: برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ بے اثر
فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا
کیا آزاد فلسطینی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ کیا تنازع کا دو ریاستی حل ممکن ہے؟