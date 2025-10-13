اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع، یہاں جانیں فہرست میں کون کون شامل
حماس نے 20 زندہ یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع ہو گئی ہے۔
Published : October 13, 2025 at 3:55 PM IST
20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ہی اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ قطری چینل الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ، فلسطین میں جشن کا ماحول ہے۔ رہائی پانے والے قیدیوں کو ریڈکراس کی بسوں میں لایا جارہا ہے۔ فلسطینی قیدیوں نے بسوں کے اندر سے وکٹری کا نشان بتایا۔
ہجوم نے رہائی پانے والے فلسطینیوں کی بسوں سے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا جو انہیں اوفر جیل سے مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ لے جا رہی تھیں۔
گزشتہ ہفتے کے جنگ بندی معاہدے کے بعد ہونے والی تیز رفتار پیش رفت نے آخری لمحات تک سوالات چھوڑے ہیں کہ کس کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل نے رہائی پانے والے تقریباً 250 سزا یافتہ قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے، لیکن حماس نے تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے۔
پیر کے اوائل میں، حماس نے صرف 1,900 قیدیوں اور زیر حراست افراد کے نام شائع کیے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان تمام کو رہا کیا جائے گا، حالانکہ اسرائیل نے اس فہرست کی تصدیق نہیں کی۔
اسرائیل نے غزہ سے رہا ہونے والے 1700 قیدیوں کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم کی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جنگ کے دوران پناہ گاہوں اور اسپتالوں، چوکیوں پر چھاپوں کے دوران ہزاروں فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے اور جنگ کے دوران سینکڑوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔
اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپ حموکڈ کے ستمبر میں نظربندوں کی ایک گنتی کے مطابق، پیر کی رہائی کے بعد بھی غزہ سے تقریباً 1,300 فلسطینی اسرائیلی حراست میں رہیں گے۔
حماس کی فہرست کے مطابق غزہ کے جن قیدیوں کو رہا کیا جائے گا ان میں دو خواتین، 18 سال سے کم عمر کے چھ نوجوان اور 60 سال سے زیادہ عمر کے 30 مرد شامل ہیں۔
زیادہ تر قیدیوں کو اسرائیل میں جنگ کے آغاز میں منظور کیے گئے نئے قوانین کے تحت حراست میں لیا گیا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو "غیر قانونی جنگجو" کے طور پر مہینوں تک عدالتی جائزے یا وکلاء تک رسائی کے بغیر حراست میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔
انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ اور نظربندوں نے حراستی مراکز میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ برے سلوک کا دعویٰ کیا ہے، جس میں مار پیٹ اور ناکافی خوراک بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ قانون کے تحت اپنے جیل کے معیارات کی پاسداری کرتا ہے اور خلاف ورزی کی کسی بھی رپورٹ کی تحقیقات کرتا ہے۔
رہا کیے جانے والے 250 سزا یافتہ قیدیوں کی فہرست میں، جن کی عمریں 19 سے 64 سال کے درمیان ہیں، ان میں 159 کا تعلق فتح سے ہے۔ فتح مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کو چلاتی ہے۔ رہائی پانے والوں میں 63 حماس سے وابستہ ہیں۔ باقی غیر وابستہ ہیں یا دوسرے گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کو 2000 کی دہائی کے اوائل میں ہوئی بغاوت کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ بغاوت خونی ہو گئی، فلسطینی مسلح گروہوں نے حملے کیے جن میں سیکڑوں اسرائیلی مارے گئے، اور اسرائیلی فوج نے کئی ہزار فلسطینیوں کو ہلاک کیا۔
کچھ کو فوجی ٹرائلز میں سزا سنائی گئی تھی جن کے بارے میں انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اکثر مناسب عمل کی کمی ہوتی ہے۔ دوسروں کو بغیر کسی مقدمے کے مہینوں یا سالوں تک قید رکھا گیا ہے جسے انتظامی حراست کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ہائی پروفائل فلسطینی قیدی
اس فہرست میں مروان برغوطی، حسن سلامہ، احمد سعادت اور عباس السید سمیت تقریباً نصف درجن ہائی پروفائل قیدی شامل نہیں ہیں۔ برغوتی کو بڑے پیمانے پر فلسطینی صدر محمود عباس کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اسرائیل کی فہرست میں شامل
رائد شیخ
ایک 51 سالہ فلسطینی پولیس افسر اور الفتح کے رکن رائد شیخ کو 2000 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر مغربی کنارے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ہجوم کے ذریعے حملہ کرنے والے دو اسرائیلی فوجیوں کے قتل میں کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔ رائد شیخ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
محمود عیسیٰ
ایک 57 سالہ حماس کمانڈر جنھیں 1993 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اوسلو کے عبوری امن معاہدے سے پہلے عیسیٰ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اسی سال ایک 29 سالہ اسرائیلی سرحدی پولیس افسر کو اغوا کرنے اور قتل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ محمود عیسیٰ نے تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود عیسیٰ قیدیوں کے حقوق کے حامیوں میں ایک علامت بن گئے۔
شماسنہ بھائی
دو بھائیوں - 56 سالہ محمد اور 62 سالہ عبدل جواد شماسنح - کو 1993 میں دو اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ایاد فتافتہ
ایاد فتافتہ ایک 47 سالہ فتح کے رکن ہیں اور عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، فتافتہ پر امریکی سیاح کرسٹین لوکن اور اس کے ساتھ پیدل سفر کرنے والے ایک دوست کو قتل کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی
