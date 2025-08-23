ڈھاکہ: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہفتے کے روز ایک غیر معمولی دو روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے جس کا مقصد طویل عرصے سے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ 2012 کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے سب سے سینئر پاکستانی رہنما ڈار کو لے کر ایک خصوصی طیارہ ڈھاکہ پہنچا۔ اسلام آباد نے اسے دو طرفہ تعلقات میں ایک "اہم سنگ میل" قرار دیا۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم صائم نے ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈار کا استقبال کیا۔
حنا ربانی کھر آخری پاکستانی وزیر خارجہ تھیں جنہوں نے نومبر 2012 میں اس وقت کی وزیر اعظم حسینہ کو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس کے لیے مدعو کرنے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔
بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے حکام نے بتایا کہ اعلیٰ پاکستانی سفارت کار اتوار کو خارجہ امور کے مشیر توحید حسین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، جہاں تقریباً نصف درجن معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔
ان کے شیڈول سے واقف ایک اہلکار نے کہا، "وہ (ڈار) بعد میں چیف ایڈوائزر (عبوری حکومت کے سربراہ) محمد یونس سے ایک بشکریہ ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ، ان کی بی این پی (بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی) کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات متوقع ہے۔"
جمعہ کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ان ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات اور وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ڈار نے اپریل میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنا تھا لیکن پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ تاہم، پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات میں 15 سال کے وقفے کے بعد اپریل میں مشاورت کے لیے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔
ڈار ایک ایسے وقت میں ڈھاکہ پہنچے جب پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کی پیدائش کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی تجدید اور فروغ کے لیے دو طرفہ کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ڈھاکہ کے دورے پر تھے۔
قبل ازیں، خان نے عبوری حکومت کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین کے ساتھ بات چیت کی، جس کا مقصد بنیادی طور پر ایک نیا تجارتی اور سرمایہ کاری کمیشن بنانا اور طویل عرصے سے غیر فعال بنگلہ دیش-پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کو بحال کرنا تھا۔
خان نے جنوب مشرقی بندرگاہی شہر چٹاگانگ میں بنگلہ دیشی تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان "کاروبار سے کاروباری" تعلقات کو فروغ دینا تھا۔
حکام کے مطابق دونوں ممالک نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا سے استثنیٰ، ثقافتی تبادلے کا مفاہمت نامے، غیر ملکی سروس اکیڈمیوں کے درمیان تعاون، مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری گروپ، اور اسٹریٹجک اسٹڈیز اور سرکاری خبر رساں ایجنسی کے تعاون سے متعلق مفاہمت نامے سمیت کئی معاہدوں کو حتمی شکل دی ہے۔
مقامی میڈیا رپورٹس نے انکشاف کیا ہے کہ کوالٹی کنٹرول باڈیز، بنگلہ دیش اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیسٹنگ انسٹی ٹیوٹ اور پاکستان کی حلال اتھارٹی اور دونوں ممالک کے زرعی تحقیقی اداروں کے درمیان مفاہمت ناموں پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔
حسینہ کی عوامی لیگ کے دور حکومت میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اپنی کم ترین سطح پر تھے، خاص طور پر جب 2010 میں حسینہ نے 1971 کی جنگ آزادی کے دوران پاکستانی فوجیوں کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ چلایا تھا۔
5 اگست 2024 کو طلبہ کی زیرقیادت ایک پرتشدد تحریک نے حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور یونس نے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا جب حسینہ بنگلہ دیش سے ہندوستان چلی گئیں۔
ڈھاکہ اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات ٹھنڈے ہونے کے بعد اس پیشرفت نے گزشتہ سال اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی راہ ہموار کی تھی، جب کہ بھارت کو پہلے حسینہ کے دور حکومت میں بنگلہ دیش کا سب سے قریبی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت دار سمجھا جاتا تھا۔