پاکستان کے فضائی حملے سے دہل گیا افغانستان، کابل اور اسلام آباد میں پھر بڑھی کشیدگی
افغانستان کا دارالحکومت کابل زور دار دھماکوں سے لرز اٹھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اوپر سے ہوائی جہازوں کی آواز سنی گئی۔
By IANS
Published : October 10, 2025 at 9:50 PM IST
کابل، افغانستان: کابل میں متعدد دھماکوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوگیا ہے۔ رہائشیوں اور مبصرین کو خدشہ ہے کہ یہ دھماکے سرحد پار سے بلا اشتعال فضائی حملوں کا نتیجہ تھے۔
زور دار دھماکوں سے افغان دارالحکومت کے کئی علاقے لرز اٹھے، اور عینی شاہدین نے بتایا کہ اوپر سے ہوائی جہازوں کی مخصوص آواز سنائی دی۔ مبینہ طور پر یہ دھماکوں کا آغاز مشرقی کابل کے ضلع 8 میں ہوا، جہاں اہم سرکاری سہولیات اور رہائشی علاقے ہیں، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔
⚡️BREAKING— Iran Observer (@IranObserver0) October 9, 2025
Pakistan has just launched air strikes on Kabul for the first time
Taliban media channels are calling for suicide bombings in Pakistan pic.twitter.com/V3HW74hAK5
اگرچہ دھماکوں کے پیچھے اصل ذریعہ اور محرکات ابھی تک نامعلوم ہیں، ابتدائی رپورٹوں میں فضائی حملوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے علاقائی تنازعات میں اضافے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
یہ واقعہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک سخت بیان دینے کے چند گھنٹے بعد پیش آیا، جس میں سفارتی تحمل کے ٹوٹنے کا اشارہ دیا گیا۔ آصف نے کہا، "بہت ہو گیا، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔"
انہوں نے پاکستانی حکام کے گزشتہ دورہ کابل کو یاد کیا، جہاں افغان حکام نے مبینہ طور پر پاکستان کو نشانہ بنانے والی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا تھا۔
اگرچہ پاکستان نے سرکاری طور پر کسی حملے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن آصف کے تبصروں کے وقت کابل میں ہونے والے دھماکوں اور اس کے بعد ہونے والے دھماکوں نے جان بوجھ کر فوجی کریک ڈاؤن کے خدشات کو مزید ہوا دی ہے۔
بڑھتی ہوئی کشیدگی کی روشنی میں پاکستان کے شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موبائل انٹرنیٹ سروسز کو اچانک معطل کر دیا گیا۔ تاہم حکام نے اس خلل کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔
بلوچ نمائندے میر یار بلوچ نے مبینہ حملوں کی شدید مذمت کی اور پاکستان کے اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی بدمعاش ریاست کی طرف سے آج کابل پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر افغانستان بلوچستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کی بدمعاش ریاست اور اس کی بیمار/بدمعاش فوج جو کابل پر حملے میں ملوث ہے، کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان اور مقبوضہ پشتونستان میں پاکستان کے فوجی اڈے اور ایئربیس پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پڑوسی خطوں کے خلاف دباؤ ڈالنے کا ذریعہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کوئی براہ راست سرحد نہیں ہے، پنجاب میں پاکستان کے فوجی اڈے اور ایئربیس بلوچستان اور مقبوضہ پشتونستان میں واقع ہیں، اور یہ بلوچستان اور پشتونستان کے لیے دہشت گردی کی علامت ہیں، ساتھ ہی افغانستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔"
میر یار بلوچ نے حل کے طور پر جرات مندانہ جیو پولیٹیکل تبدیلی کی تجویز پیش کی: "اگر آج کابل بلوچستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور پشتونستان کو افغانستان میں ضم کرتا ہے، اسے اپنی سرزمین کے طور پر قبول کرتا ہے، تو بلوچ اور افغان عوام مل کر اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستانی فوجی طیاروں اور ڈرون حملوں کو ہماری فضائی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قومی سلامتی." جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی ہے، مزید فوجی کشیدگی کے امکانات کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔