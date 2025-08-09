اسلام آباد: کشمیر پر برسوں سے کشیدگی پیدا کرنے والا پاکستان ایک بار پھر متنازع بیانات دے کر علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جمعہ کو دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ یا کسی تیسرے ملک کی مدد کا خیرمقدم کرے گا۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے اب تک کشمیر میں تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کی ہے اور بھارت کی خودمختاری کو مسلسل چیلنج کیا ہے۔
بھارت تیسرے فریق کی مداخلت کے سخت خلاف
بھارت نے واضح کیا ہے کہ کشمیر دو طرفہ (انڈیا پاکستان کے مابین) مسئلہ ہے اور اس میں کسی تیسرے فریق کو ثالثی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سنہ 1972 کے شملہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے علاوہ کسی بھی راستے کو مسترد کر دیا، لیکن پاکستان بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور علاقائی استحکام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔
دہشت گردی کے مسئلے پر پاکستان کے کردار پر سوال
پاکستان افغانستان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ خود ایک ایسا ملک ہے جو کشمیر اور بھارت کے دیگر حصوں میں دہشت گردی اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ اس ملک نے سرحد پار دہشت گردوں کو اسلحہ، پیسہ اور تربیت فراہم کرکے بھارت کی سلامتی کو چیلنج کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے گریبان میں جھان کر نہیں دیکھتا۔
یوکرین کے بحران میں بھی جھوٹی افواہیں پھیلانے کی کوشش
وہیں پاکستان نے یوکرین کے بحران میں اس کے کردار پر اٹھنے والے سوالات کو یکسر مسترد کر دیا ہے تاہم عالمی برادری اس کے مشکوک کردار پر شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ پاکستان نے بارہا اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی ہے۔
پاکستان خارجہ پالیسی میں دوہرا معیار اپناتا ہے
غیر ملکی سرمایہ کاری اور قومی مفادات کے نام پر حکومت پاکستان اپنے متضاد بیانات سے عوام اور عالمی برادری کو گمراہ کر رہی ہے۔ وہ قومی مفادات کی بات کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس نے اپنی سرحدوں پر سلامتی کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔
پاکستان کا یہ رویہ واضح کرتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے بجائے اسے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں ان کی طرف سے امن کے لیے کوئی بھی اقدام سطحی ہی ثابت ہو سکتا ہے۔
