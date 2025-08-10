Essay Contest 2025

پاکستانی سکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں سینتالیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کردیا، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل - IN BALOCHISTAN 47 TERRORISTS KILLED

جب سے ٹی ٹی پی نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان صوبوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

pakistan security forces kill 47 terrorists in balochistan close to afghanistan border Urdu News
پاکستانی فوج کی تصویر، فائل فوٹو (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read

پشاور، پاکستان: پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے افغانستان کی سرحد کے قریب صوبہ بلوچستان میں گزشتہ دو دنوں میں کم از کم 47 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے ہفتہ کو یہ اطلاع دی۔ آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ سکیورٹی فورسز نے 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب ضلع ژوب کے علاقے سمباجہ میں ایک آپریشن میں 33 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا۔

اس کے علاوہ 8-9 اگست کی درمیانی شب افغانستان کی سرحد سے متصل سمباجا کے آس پاس کے علاقوں میں ایک اور کارروائی میں 14 عسکریت پسند مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔

14 اگست کو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر صوبہ بلوچستان میں انٹرنیٹ سروس معطل کردی گئی

دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان میں نامعلوم سکیورٹی وجوہات کی بنا پر موبائل اور انٹرنیٹ سروس 31 اگست تک معطل کر دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کے ایک اہلکار نے جیو نیوز کو بتایا کہ بلوچستان حکومت کی درخواست پر موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی ہے۔

محکمۂ داخلہ بلوچستان نے 6 اگست کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 31 اگست تک انٹرنیٹ سروس فوری طور پر بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رِند نے نوٹیفکیشن کی تصدیق کی۔ پاکستان 14 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ دہشت گرد حملے کرکے اس دن کی تقریبات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوگئے

آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعرات کو شمال مغربی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم تین افراد ہلاک اور تین پولیس اہلکاروں سمیت 13 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طاہر شاہ نے بتایا کہ دھماکہ جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا کی تحصیل میں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب پولیس کی گشتی گاڑی کے قریب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس دھماکے میں تین افراد ہلاک اور تین پولیس اہلکاروں سمیت 13 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔

نومبر 2022 میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی جانب سے حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ منسوخ کرنے کے بعد سے پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔

