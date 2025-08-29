اسلام آباد: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ ان کا ملک کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر باوقار اور احترام کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔
تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ’’پاکستان مذاکرات کی بھیک نہیں مانگے گا‘‘۔
انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ "پاکستان جموں و کشمیر کے تنازعہ سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر باوقار طریقے سے ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے"۔
بھارت نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی واپسی اور دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔
کمپوزٹ ڈائیلاگ کا آغاز 2003 میں ہوا تھا جب جنرل پرویز مشرف پاکستان پر حکومت کر رہے تھے۔ اس میں آٹھ پوائنٹس تھے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان تمام متنازعہ مسائل تھے۔
یہ بات چیت 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد پٹڑی سے اتر گئی تھی اور مناسب شکل میں بحال نہیں ہوئی۔ حالیہ تنازعہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ و نائب وزیر اعظم ڈار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے بیانیے کو فعال سفارت کاری کے ذریعے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔
بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں 7 مئی کو ابتدائی طور پر دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر 'آپریشن سندور' کے تحت درست حملے کیے تھے۔
ہندوستانی کارروائی کے بعد، پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو ہندوستانی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستانی افواج نے کئی پاکستانی فوجی تنصیبات پر شدید جوابی حملہ کیا۔
بھارت اور پاکستان نے 10 مئی کو سرحد پار سے ہونے والے شدید ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک مفاہمت کی تھی۔
ایک سوال کے جواب میں ڈار نے کہا کہ پاکستانی افواج نے بھارت کے ساتھ تنازعہ میں فضا اور زمین پر اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا اور "کسی بھی اشتعال انگیزی" کا بھرپور جواب دینے کا انتباہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کو کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں سمندری راستے سے بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
