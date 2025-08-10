بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے سے پاکستان کو 1240 کروڑ روپے کا نقصان

اسلام آباد: پاکستان کو بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ بہت مہنگا ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق، پاکستان کو تقریباً دو ماہ کے اندر 1240 کروڑ روپے (PKR 4.1 بلین) سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔
اس بات کا انکشاف وزارت دفاع کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کیا گیا۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق، 23 اپریل کو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھی یہ اقدامات کیے گئے تھے۔ اس کے تحت پاکستان نے 24 اپریل سے تمام ہندوستانی رجسٹرڈ طیاروں اور ان طیاروں کی پرواز کی اجازت واپس لے لی جو ہندوستانی ہوابازی کمپنیوں کی ملکیت یا لیز پر ہیں۔
تاہم پاکستان کے اس اقدام نے مالی طور پر پسپائی اختیار کی۔ ڈان کے مطابق، 24 اپریل سے 30 جون کے درمیان، پاکستان ایئرپورٹس (PAA) کی ایئر اوور فلائٹ آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی۔ اس سے روزانہ تقریباً 100-150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے اور پاکستان کی فضائی ٹریفک میں تقریباً 20 فیصد کمی واقع ہوئی۔
پاکستانی وزارت دفاع نے مالی نقصان کا اعتراف کیا لیکن یہ کہہ کر اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 'خودمختاری اور قومی دفاع اقتصادی پہلوؤں سے بالاتر ہیں۔' حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس طرح کے اقدامات 'اسٹریٹجک اور سفارتی' وجوہات کی بنا پر ایئر مین کو نوٹس کے ذریعے جاری کیے گئے تھے۔
وزارت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق، 2019 میں پاکستان ایئرویز کی یومیہ اوور فلائٹ آمدنی $508,000 تھی، جب کہ 2025 میں یہ بڑھ کر $760,000 ہوگئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پابندی سے پاکستان کو گزشتہ تعطل سے کہیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔
اس وقت پاکستان کی فضائی حدود ہندوستانی ایئرلائنز اور طیاروں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ پابندی میں دو بار توسیع کی جا چکی ہے اور اب اگست کے آخری ہفتے تک جاری رہے گی۔ دیگر بین الاقوامی روٹس پر بھارتی ایئرلائنز متاثر نہیں ہیں، جبکہ پاکستانی ایئرلائنز کو اب بھی بھارتی فضائی حدود میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔
فضائی تعطل کا آغاز 22 اپریل کو پہلگام میں پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے جواب میں بھارت نے 30 اپریل سے فوجی پروازوں سمیت پاکستان کے زیر انتظام، ملکیت یا لیز پر لیے گئے تمام طیاروں کے بھارتی فضائی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ یہ جانکاری دیتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے کہا کہ یہ پابندی 23 اگست تک جاری رہے گی۔
یہ بھی پڑھین: