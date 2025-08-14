کراچی: پاکستان کے شہر کراچی میں یوم آزادی کی تقریبات کے دوران 'لاپرواہی' سے ہوائی فائرنگ کی وجہ سے ایک بزرگ شہری اور ایک آٹھ سالہ بچی سمیت تین افراد ہلاک جب کہ 60 سے زائد زخمی ہوگئے۔ یہ خبر جیو نیوز نے ایک ریسکیو اہلکار کے حوالے سے دی ہے۔
یہ واقعات مختلف شہروں میں پیش آئے۔ عزیز آباد میں فائرنگ سے نوجوان خاتون اور کورنگی میں اسٹیفن نام کا ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں پیش آئے ان واقعات میں کم از کم 64 دیگر افراد گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ تقریبات کے دوران فائرنگ سے بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے لاپرواہی اور خطرناک قرار دیا اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ یوم آزادی کا جشن محفوظ طریقے سے منائیں۔ پولیس نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق جنوری میں کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں پانچ خواتین سمیت کم از کم 42 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے علاوہ ان واقعات میں پانچ خواتین سمیت 233 افراد زخمی ہوگئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات کے بیچ ڈکیتی کی ایک کوشش ناکام بنانے کے دوران پانچ افراد جاں بحق ہوگئے۔ وہیں فائرنگ کے دیگر واقعات میں کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہونے والے سات افراد میں سے کسی کا نام نہیں بتایا گیا ہے۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔
رپورٹ کے مطابق پولیس حکام نے ان واقعات کے لیے کئی عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان میں اختلافات، ذاتی دشمنی اور ڈکیتی کی کوششوں کے خلاف مزاحمت شامل ہے۔ جنوری کے اوائل میں کراچی میں سڑک حادثات، ڈکیتی مزاحمت اور ہوائی فائرنگ کے باعث اموات میں بھی اضافہ ہوا۔ چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق سڑک حادثات میں بچوں اور بزرگوں سمیت 528 افراد زخمی اور 36 افراد جاں بحق ہوئے۔ علاوہ ازیں ڈکیتی مزاحمت کے واقعات میں تین افراد جاں بحق اور پندرہ زخمی ہوگئے۔
