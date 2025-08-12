ETV Bharat / international

امریکہ نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا - BLA AND MAJEED BRIGADE BANNED

بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ پاکستان میں کئی دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہیں۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 7:15 AM IST

3 Min Read

نیویارک/واشنگٹن: امریکہ نے پاکستان میں مقیم بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں اس بات کی جانکاری دی۔

امریکہ نے سنہ 2019 میں کئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد بی ایل اے کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم (SDGT) قرار دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ "سنہ 2019 کے بعد سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کئی دیگر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔"

بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ بی ایل اے اور اس کے دوسرے نام 'مجید بریگیڈ' کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم (FTO) کے طور پر نامزد کر رہا ہے، اور بی ایل اے کے ساتھ مجید بریگیڈ کو بھی ممنوعہ تنظیموں کے فہرست میں شامل کر رہا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی "دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔" اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا، "دہشت گردوں کو نامزد کرنے کا عمل اس لعنت کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔"

محکمہ نے مزید کہا کہ سنہ 2024 میں بی ایل اے نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے قریب خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ گروپ نے کہا کہ مارچ سنہ 2025 میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، جس میں 31 شہری اور سکیورٹی اہلکار ہلاک اور 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔

سرکاری بیان میں کہا گیا، ’’آج کی کارروائی امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 219 اور ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے مطابق کی گئی ہے۔ بی ایل اے کئی دہائیوں سے پاکستانی حکومت کے خلاف پُرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ بی ایل اے نے پاکستانی حکومت پر بلوچستان کے تیل اور معدنی دولت کے استحصال کا الزام لگایا ہے۔

مزید پڑھیں: بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد پاک فوجی سربراہ عاصم منیر کا دوسرا امریکی دورہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

پاکستانی سکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں سینتالیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کردیا، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل

نیویارک/واشنگٹن: امریکہ نے پاکستان میں مقیم بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں اس بات کی جانکاری دی۔

امریکہ نے سنہ 2019 میں کئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد بی ایل اے کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم (SDGT) قرار دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ "سنہ 2019 کے بعد سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کئی دیگر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔"

بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ بی ایل اے اور اس کے دوسرے نام 'مجید بریگیڈ' کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم (FTO) کے طور پر نامزد کر رہا ہے، اور بی ایل اے کے ساتھ مجید بریگیڈ کو بھی ممنوعہ تنظیموں کے فہرست میں شامل کر رہا ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی "دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔" اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا، "دہشت گردوں کو نامزد کرنے کا عمل اس لعنت کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔"

محکمہ نے مزید کہا کہ سنہ 2024 میں بی ایل اے نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے قریب خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ گروپ نے کہا کہ مارچ سنہ 2025 میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، جس میں 31 شہری اور سکیورٹی اہلکار ہلاک اور 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔

سرکاری بیان میں کہا گیا، ’’آج کی کارروائی امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 219 اور ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے مطابق کی گئی ہے۔ بی ایل اے کئی دہائیوں سے پاکستانی حکومت کے خلاف پُرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ بی ایل اے نے پاکستانی حکومت پر بلوچستان کے تیل اور معدنی دولت کے استحصال کا الزام لگایا ہے۔

مزید پڑھیں: بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد پاک فوجی سربراہ عاصم منیر کا دوسرا امریکی دورہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

پاکستانی سکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں سینتالیس عسکریت پسندوں کو ہلاک کردیا، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل

For All Latest Updates

TAGGED:

BALOCHISTAN LIBERATION ARMYMAJEED BRIGADEFOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONUS DEPARTMENT OF STATEBLA AND MAJEED BRIGADE BANNED

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.