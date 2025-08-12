نیویارک/واشنگٹن: امریکہ نے پاکستان میں مقیم بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں اس بات کی جانکاری دی۔
امریکہ نے سنہ 2019 میں کئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد بی ایل اے کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم (SDGT) قرار دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ "سنہ 2019 کے بعد سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کئی دیگر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ بی ایل اے اور اس کے دوسرے نام 'مجید بریگیڈ' کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم (FTO) کے طور پر نامزد کر رہا ہے، اور بی ایل اے کے ساتھ مجید بریگیڈ کو بھی ممنوعہ تنظیموں کے فہرست میں شامل کر رہا ہے۔
The Balochistan Liberation Army (BLA) and its alias, The Majeed Brigade, designated as a Foreign Terrorist Organization: US Department of State pic.twitter.com/TESY5164Lx— ANI (@ANI) August 11, 2025
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی "دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔" اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا، "دہشت گردوں کو نامزد کرنے کا عمل اس لعنت کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔"
محکمہ نے مزید کہا کہ سنہ 2024 میں بی ایل اے نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے قریب خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ گروپ نے کہا کہ مارچ سنہ 2025 میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، جس میں 31 شہری اور سکیورٹی اہلکار ہلاک اور 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔
سرکاری بیان میں کہا گیا، ’’آج کی کارروائی امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 219 اور ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے مطابق کی گئی ہے۔ بی ایل اے کئی دہائیوں سے پاکستانی حکومت کے خلاف پُرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان نے بھی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ بی ایل اے نے پاکستانی حکومت پر بلوچستان کے تیل اور معدنی دولت کے استحصال کا الزام لگایا ہے۔
