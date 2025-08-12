واشنگٹن: پینٹاگون کے سابق تجزیہ کار مائیکل روبن نے پاکستان کی حالیہ جوہری بیان بازی پر ایک سخت تنقید کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سرزمین پر اپنے آرمی چیف کے دھمکی آمیز تبصروں کے بعد پاکستان ایک بدمعاش ریاست کی طرح برتاؤ کر رہا ہے۔
یہ تنازعہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ان ریمارکس پر مرکوز ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان 'گر گیا تو یہ آدھی دنیا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا'۔ یہ ریمارکس مبینہ طور پر فلوریڈا کے شہر ٹمپا میں امریکی فوجی حکام سے ملاقات کے دوران دیے گئے۔
پاکستان کا رویہ مکمل طور پر ناقابل قبول
پینٹاگون کے سابق اہلکار اور مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار مائیکل روبن نے اے این آئی کو بتایا کہ پاکستان کا رویہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے آرمی چیف کے بیانات کا موازنہ بھی داعش اور اسامہ بن لادن کے بیانات سے کیا۔ روبن نے کہا، "پاکستان بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا وہ ایک قوم ہونے کی ذمہ داریاں پوری کر سکے گا۔ فیلڈ مارشل کی بیان بازی اس بات کی یاد دلا رہی ہے جو ہم نے دولت اسلامیہ سے سنی ہے۔"
روبن نے فوری سفارتی نتائج نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اس میں پاکستان کا غیر نیٹو اتحادی کے طور پر اس کی حیثیت کو ختم کرنا اور ممکنہ طور پر اسے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ریاست قرار دینا شامل ہے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ جنرل منیر کے امریکی ویزے پر پابندی لگائی جائے۔
اجلاس سے باہر نکال کر ملک سے نکال دیا جانا چاہیے تھا
تجزیہ کار نے مبینہ ریمارکس کے وقت موجود امریکی حکام کی جانب سے فوری رد عمل نہ آنے پر خاص طور پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ پاکستانی آرمی چیف کو فوری طور پر اجلاس سے باہر نکال کر ملک سے نکال دیا جانا چاہیے تھا۔ روبن نے کہا، "جب عاصم منیر نے یہ تبصرے کیے تو اس کے 30 منٹ کے اندر، انہیں باہر لے جایا جانا چاہیے تھا، ٹمپا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لے جایا جانا چاہیے تھا اور امریکہ سے ملک بدر کر دیا جانا چاہیے تھا۔" پینٹاگون کے سابق اہلکار نے مشورہ دیا کہ صدر ٹرمپ کی پاکستان کے ساتھ مسلسل مصروفیات بیرونی عوامل سے متاثر ہو سکتی ہیں۔
علاقائی عدم استحکام کی ایک وسیع تر تصویر کشی
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا نقطۂ نظر امریکہ بھارت شراکت داری کے لیے روایتی طور پر مضبوط دو طرفہ حمایت سے مختلف ہے جو جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کے بعد سے تیار ہوا ہے۔ روبن نے علاقائی عدم استحکام کی ایک وسیع تر تصویر کشی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جوہری خطرات سے دہشت گرد عناصر کو جوہری ہتھیاروں سے افراتفری پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ پاکستان روایتی سفارتی تنازعات سے بالکل مختلف چیلنج پیش کرتا ہے۔
سوٹ میں اسامہ بن لادن
"امریکی دہشت گردی کو ایک شکایت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ بہت سے دہشت گردوں کی نظریاتی بنیادوں کو نہیں سمجھتے۔ عاصم منیر ایک سوٹ میں اسامہ بن لادن ہیں،" انہوں نے وضاحت کی۔ شاید سب سے زیادہ متنازعہ طور پر، روبن نے مشورہ دیا کہ عالمی برادری کو پاکستان کو ایک منظم تباہی سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں ممکنہ طور پر بلوچستان جیسے الگ الگ علاقوں کو تسلیم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے مستقبل میں فوجی مداخلت کا امکان بھی اٹھایا۔
پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنائیں
انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ مستقبل کی انتظامیہ میں متعلقہ ٹیمیں پاکستان میں داخل ہوں اور اس کے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنائیں۔ انٹرویو میں تعلقات کے پیچیدہ جال پر روشنی ڈالی گئی جو جنوبی ایشیا میں امریکی پالیسی کو متاثر کرتی ہے۔ روبن نے مشورہ دیا کہ تجارت اور روس سے توانائی کی خریداری سے متعلق پابندیوں پر بھارت کے ساتھ ٹرمپ کی حالیہ کشیدگی مخالف نہیں تھی، کیونکہ امریکہ خود روس سے اسٹریٹجک مواد خریدتا ہے۔
پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر خدشات
انہوں نے پیش گوئی کی کہ اگر موجودہ انتظامیہ کا طریقۂ کار تبدیل ہوتا ہے تو امریکہ بھارت تعلقات میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے موجودہ تناؤ کو ایک "تناؤ کا امتحان" قرار دیا جو بالآخر شراکت داری کو مضبوط کرے گا۔ تجزیہ کار کے تبصرے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی عکاسی کرتے ہیں۔