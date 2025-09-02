مودی کا دورہ ختم ہوتے ہی پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، جانیں کیا بات ہوئی؟

بیجنگ: پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ منگل کو چینی صدر شی جن پنگ سے پہلی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
منیر پاکستانی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں جس نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ وہ بدھ کو یہاں جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوامی مزاحمتی جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی چینی فوج کی عظیم الشان پریڈ میں شرکت کریں گے۔
فیلڈ مارشل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جولائی میں اپنے پہلے دورہ چین کے دوران منیر نے نائب صدر ہان ژینگ سے ملاقات کی لیکن صدر شی جن پنگ سے نہیں، جیسا کہ ان کے پیشرو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔
اس دورے سے قبل منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے ظہرانے کی تقریب میں شرکت کی۔ امریکی صدر کے دفتر میں منیر کا استقبال ایک نادر اقدام تھا، جس نے پاک چین تعلقات کے سدا بہار ہونے کے پیش نظر چین میں ہلچل مچا دی۔
توقع ہے کہ منیر شریف کے ساتھ اس پریڈ کو دیکھیں گے جس میں چینی فوج اپنے ہر قسم کے جدید ترین ہتھیاروں بشمول فضائی، زمینی، الیکٹرانک اور میزائل سسٹمز کی نمائش کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ہتھیاروں کے نظام پاکستانی فوج کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس کے 80 فیصد سے زیادہ ہتھیار چین سے آتے ہیں۔
وفد میں شامل نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مضبوط چین پاکستان تعلقات علاقائی امن اور ترقی کے لیے سازگار ہیں۔