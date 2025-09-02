ETV Bharat / international

مودی کا دورہ ختم ہوتے ہی پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، جانیں کیا بات ہوئی؟ - PAK ARMY CHIEF ASIM MUNIR

وفد میں شامل اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔

مودی کا دورہ ختم ہوتے ہی پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، جانیں کیا بات ہوئی؟
مودی کا دورہ ختم ہوتے ہی پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، جانیں کیا بات ہوئی؟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read

بیجنگ: پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ منگل کو چینی صدر شی جن پنگ سے پہلی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

منیر پاکستانی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں جس نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ وہ بدھ کو یہاں جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوامی مزاحمتی جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی چینی فوج کی عظیم الشان پریڈ میں شرکت کریں گے۔

فیلڈ مارشل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جولائی میں اپنے پہلے دورہ چین کے دوران منیر نے نائب صدر ہان ژینگ سے ملاقات کی لیکن صدر شی جن پنگ سے نہیں، جیسا کہ ان کے پیشرو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔

اس دورے سے قبل منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے ظہرانے کی تقریب میں شرکت کی۔ امریکی صدر کے دفتر میں منیر کا استقبال ایک نادر اقدام تھا، جس نے پاک چین تعلقات کے سدا بہار ہونے کے پیش نظر چین میں ہلچل مچا دی۔

توقع ہے کہ منیر شریف کے ساتھ اس پریڈ کو دیکھیں گے جس میں چینی فوج اپنے ہر قسم کے جدید ترین ہتھیاروں بشمول فضائی، زمینی، الیکٹرانک اور میزائل سسٹمز کی نمائش کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ہتھیاروں کے نظام پاکستانی فوج کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس کے 80 فیصد سے زیادہ ہتھیار چین سے آتے ہیں۔

وفد میں شامل نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مضبوط چین پاکستان تعلقات علاقائی امن اور ترقی کے لیے سازگار ہیں۔

بیجنگ: پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ منگل کو چینی صدر شی جن پنگ سے پہلی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

منیر پاکستانی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہیں جس نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ وہ بدھ کو یہاں جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوامی مزاحمتی جنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی چینی فوج کی عظیم الشان پریڈ میں شرکت کریں گے۔

فیلڈ مارشل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جولائی میں اپنے پہلے دورہ چین کے دوران منیر نے نائب صدر ہان ژینگ سے ملاقات کی لیکن صدر شی جن پنگ سے نہیں، جیسا کہ ان کے پیشرو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔

اس دورے سے قبل منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے ظہرانے کی تقریب میں شرکت کی۔ امریکی صدر کے دفتر میں منیر کا استقبال ایک نادر اقدام تھا، جس نے پاک چین تعلقات کے سدا بہار ہونے کے پیش نظر چین میں ہلچل مچا دی۔

توقع ہے کہ منیر شریف کے ساتھ اس پریڈ کو دیکھیں گے جس میں چینی فوج اپنے ہر قسم کے جدید ترین ہتھیاروں بشمول فضائی، زمینی، الیکٹرانک اور میزائل سسٹمز کی نمائش کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ہتھیاروں کے نظام پاکستانی فوج کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس کے 80 فیصد سے زیادہ ہتھیار چین سے آتے ہیں۔

وفد میں شامل نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مضبوط چین پاکستان تعلقات علاقائی امن اور ترقی کے لیے سازگار ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA MILITARY PARADEPM MODI ATTENDS SCO SUMMITPAKISTAN PM SHEHBAZ SHARIFSHANGHAI COOPERATION ORGANISATIONPAK ARMY CHIEF ASIM MUNIR

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.