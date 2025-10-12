افغانستان پاکستان کشیدگی: 58 پاکستانی جبکہ 20 افغانی فوجی ہلاک، پاکستان کی 25 فوجی پوسٹوں پر قبضہ: طالبان ترجمان
دونوں ممالک کے درمیان 2,611 کلومیٹر طویل سرحد ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے لیکن افغانستان نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔
Published : October 12, 2025 at 12:38 PM IST
اسلام آباد: پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ میں، طالبان کے زیرانتظام افغان حکومت نے اتوار کو کہا کہ اس کی افواج نے راتوں رات سرحدی کارروائیوں میں 58 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان نے پاکستان پر افغان سرزمین اور فضائی حدود کی بار بار خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان فورسز نے پاکستانی فوج کی 25 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، 58 پاک فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں، تاہم کابل کے دعوے پر اسلام آباد کی جانب سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔
طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ، اس کشیدگی میں 20 افغان فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
مجاہد نے اتوار کو کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کی تمام سرکاری سرحدوں اور ڈی فیکٹو لائنوں پر صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو بڑی حد تک روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے فوری طور پر ہلاکتوں کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔
دوسری جانب، پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے اتوار کو یہ اطلاع دی کہ، پاکستان نے افغانستان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کئی افغان سرحدی چوکیوں، تربیتی کیمپوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔
افغان وزارت نے کہا، "اگر مخالف فریق (پاکستان) دوبارہ افغانستان کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہماری مسلح افواج ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کا بھرپور جواب دیں گے۔"
افغان فورسز نے خیبرپختونخوا میں انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر اور چترال اور بلوچستان میں بارمچہ میں پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔
پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے سرحدی چوکیوں پر طالبان کے حملوں کو "بلا اشتعال" قرار دیتے ہوئے ان پر شہریوں پر فائرنگ کا الزام لگایا۔
انہوں نے کہا کہ، افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، پاکستان کی بہادر افواج نے فوری اور موثر جواب دیا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، کسی قسم کی اشتعال انگیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج چوکس ہیں اور افغانستان کو ’’اینٹ کے بدلے پتھر‘‘ سے جواب دیا جا رہا ہے۔
دونوں پڑوسیوں کے درمیان تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی جانب سے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کرنے کو لے کر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی بار بار دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے۔ ان میں گزشتہ ہفتے خیبر پختونخواہ کے شورش زدہ ضلع اورکزئی میں ایک حملہ بھی شامل تھا، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔
جمعرات کی رات افغان دارالحکومت سے دھماکوں کی اطلاع ملی۔ کابل نے ان حملوں کا الزام اسلام آباد پر عائد کیا، لیکن پاکستانی فوج نے اس کے ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا۔
بظاہر کابل حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، افغان سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کی رات پاکستان پر حملے کئے۔
سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے اتوار کو علی الصبح اپنا جوابی ردعمل شروع کیا، کئی سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا اور سرحدی چوکیوں کو تباہ کر دیا۔
اس پیشرفت پر پاک فوج کی جانب سے کوئی سرکاری بیان یا تبصرہ نہیں کیا گیا۔
تاہم، سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی کہ بین الاقوامی سرحد پر تعینات پاکستانی فورسز نے کئی افغان سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنانے، متعدد افغان پوسٹوں اور عسکریت پسندوں کو نقصان پہنچانے کی جانکاری دی۔
ان کا کہنا تھا کہ "کئی افغان فوجی مارے گئے" اور "پاکستانی فورسز کی جانب سے موثر اور شدید جوابی کارروائی" کی وجہ سے عسکریت پسندوں کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔
ذرائع نے بتایا کہ جوابی کارروائی میں توپ خانے، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ فضائی وسائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغان پوسٹیں عسکریت پسندوں کو کورنگ فائر فراہم کرنے میں ناکام رہیں، اور افغان سرحدی چوکیوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان "بھاری نقصان" کی اطلاعات ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع نے کہا، "افغانستان کے اندر خارجیوں اور داعش کے ٹھکانوں کو، جو کہ عبوری افغان حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔۔۔ افغان فورسز کے ہیڈ کوارٹر، جو داعش اور فتنہ الخوارج کو پناہ دے رہے ہیں، کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے"۔
پاکستان کی حکومت نے گزشتہ سال کالعدم ٹی ٹی پی کو "فتنہ الخوارج" کے طور پر مطلع کیا تھا، جو کہ سابقہ اسلامی تاریخ کے ایک گروہ کا حوالہ ہے جو تشدد میں ملوث تھا۔
سوشل میڈیا پر پوسٹس کی ایک سیریز میں، سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی نیوز نے افغان پوسٹوں پر فائرنگ کی ویڈیوز شیئر کیں، جن میں سے کچھ شعلوں کی لپیٹ میں تھیں، اور ایک ویڈیو میں افغان فوجی پاکستانی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔
سرکاری نشریاتی ادارے نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے درج ذیل بیان جاری کیا: "پاک افغان سرحد پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی جانب سے سخت اور شدید جواب۔"
اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے اندر پاک افغان سرحد کے قریب واقع خوارج، داعش کے دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کو بڑی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ افغان فورسز کئی علاقوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے بارمچہ میں بھی پاکستانی چوکیوں پر حملہ ہوا اور جہاں "افغان فورسز نے ہفتے کی رات دیر گئے بھاری ہتھیاروں سے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی"۔
ذرائع کے مطابق، پاکستان نے حملوں کا جواب اس وقت دیا جب افغان فورسز نے پشین اور ژوب اضلاع میں دراندازی کی کوشش کی اور ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جیسی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے جب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔
(PTI اور AP ان پٹ کے ساتھ)
