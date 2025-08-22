اسلام آباد: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ ان کا ملک کشمیر اور دیگر تمام زیر التوا مسائل پر ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، "مذاکرات، جب بھی ہوں گے، تمام مسائل پر ہوں گے، نہ صرف کشمیر۔" بھارت نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی واپسی اور دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔
ڈار، جو نائب وزیراعظم بھی ہیں، نے کہا کہ پاکستان نے شروع سے ہی واضح کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ثالثی کی درخواست نہیں کی بلکہ غیر جانبدار مقام پر ملاقات کی پیشکش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’ہمیں ایک غیر جانبدار مقام پر اکٹھے بیٹھنے کو کہا گیا اور میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم ملنے کو تیار ہیں۔‘‘ ڈار نے کہا کہ انہیں امریکہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کال موصول ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’مجھے امریکا سے جنگ بندی کے لیے فون آیا، میں نے واضح کردیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔
ہندوستان نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں 7 مئی کی صبح 'آپریشن سندور' کے تحت دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے شروع کیے تھے۔ ہندوستانی کارروائی کے بعد، پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی۔ ہندوستانی فوج نے کئی پاکستانی فوجی تنصیبات پر شدید جوابی حملہ کیا۔ چار دن کے بعد 10 مئی کو بھارت اور پاکستان نے تنازع ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔
ڈار نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی طے نہیں ہوا۔