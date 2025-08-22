ETV Bharat / international

پاکستان کشمیر اور تمام زیر التوا مسائل پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار، ڈار - INDIA PAKISTAN RELATION

ڈار نے کہا کہ پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر نہیں ہوگی۔

پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار (Image Credit: X/@ForeignOfficePk)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read

اسلام آباد: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ ان کا ملک کشمیر اور دیگر تمام زیر التوا مسائل پر ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، "مذاکرات، جب بھی ہوں گے، تمام مسائل پر ہوں گے، نہ صرف کشمیر۔" بھارت نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی واپسی اور دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔

ڈار، جو نائب وزیراعظم بھی ہیں، نے کہا کہ پاکستان نے شروع سے ہی واضح کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ثالثی کی درخواست نہیں کی بلکہ غیر جانبدار مقام پر ملاقات کی پیشکش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’ہمیں ایک غیر جانبدار مقام پر اکٹھے بیٹھنے کو کہا گیا اور میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم ملنے کو تیار ہیں۔‘‘ ڈار نے کہا کہ انہیں امریکہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ جنگ ​​بندی کے لیے کال موصول ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’مجھے امریکا سے جنگ بندی کے لیے فون آیا، میں نے واضح کردیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔

ہندوستان نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں 7 مئی کی صبح 'آپریشن سندور' کے تحت دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے شروع کیے تھے۔ ہندوستانی کارروائی کے بعد، پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی۔ ہندوستانی فوج نے کئی پاکستانی فوجی تنصیبات پر شدید جوابی حملہ کیا۔ چار دن کے بعد 10 مئی کو بھارت اور پاکستان نے تنازع ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔

ڈار نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ ​​بندی کا معاہدہ برقرار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی طے نہیں ہوا۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، کیا سابق جنرل ضیاء الحق کی یاد دلاتے ہیں؟

کسی بھی مہم جوئی کے دردناک نتائج ہوں گے، بھارت نے پاکستان کو ایٹمی جنگ کے خطرے پر خبردار کر دیا

پاک فوجی سربراہ کی ایٹمی دھمکی پرامریکہ کی وضاحت، کہا، بھارت اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بدستور برقرار

امریکی سرزمین سے پاک فوجی سربراہ نے دی ایٹمی حملے کی دھمکی، بھارت نے کہا۔۔غیر ذمہ دار ملک

بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد پاک فوجی سربراہ عاصم منیر کا دوسرا امریکی دورہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

سندھ طاس معاہدے پر بھارت پاکستان میں لفظی جنگ تیز، شہباز شریف نے کہا، بھارت پانی کی بوند بھی نہیں چھین سکتا

اسلام آباد: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ ان کا ملک کشمیر اور دیگر تمام زیر التوا مسائل پر ہندوستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، "مذاکرات، جب بھی ہوں گے، تمام مسائل پر ہوں گے، نہ صرف کشمیر۔" بھارت نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی واپسی اور دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔

ڈار، جو نائب وزیراعظم بھی ہیں، نے کہا کہ پاکستان نے شروع سے ہی واضح کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ثالثی کی درخواست نہیں کی بلکہ غیر جانبدار مقام پر ملاقات کی پیشکش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’ہمیں ایک غیر جانبدار مقام پر اکٹھے بیٹھنے کو کہا گیا اور میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم ملنے کو تیار ہیں۔‘‘ ڈار نے کہا کہ انہیں امریکہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ جنگ ​​بندی کے لیے کال موصول ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’مجھے امریکا سے جنگ بندی کے لیے فون آیا، میں نے واضح کردیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔

ہندوستان نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں 7 مئی کی صبح 'آپریشن سندور' کے تحت دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے شروع کیے تھے۔ ہندوستانی کارروائی کے بعد، پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی۔ ہندوستانی فوج نے کئی پاکستانی فوجی تنصیبات پر شدید جوابی حملہ کیا۔ چار دن کے بعد 10 مئی کو بھارت اور پاکستان نے تنازع ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔

ڈار نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ ​​بندی کا معاہدہ برقرار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی طے نہیں ہوا۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، کیا سابق جنرل ضیاء الحق کی یاد دلاتے ہیں؟

کسی بھی مہم جوئی کے دردناک نتائج ہوں گے، بھارت نے پاکستان کو ایٹمی جنگ کے خطرے پر خبردار کر دیا

پاک فوجی سربراہ کی ایٹمی دھمکی پرامریکہ کی وضاحت، کہا، بھارت اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بدستور برقرار

امریکی سرزمین سے پاک فوجی سربراہ نے دی ایٹمی حملے کی دھمکی، بھارت نے کہا۔۔غیر ذمہ دار ملک

بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد پاک فوجی سربراہ عاصم منیر کا دوسرا امریکی دورہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

سندھ طاس معاہدے پر بھارت پاکستان میں لفظی جنگ تیز، شہباز شریف نے کہا، بھارت پانی کی بوند بھی نہیں چھین سکتا

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK FOREIGN MINISTER ISHAQ DARPAK READY FOR DIALOGUEINDIA PAKISTAN DIALOGUE ON KASHMIRPAKISTANI MILITARY INSTALLATIONSINDIA PAKISTAN RELATION

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.