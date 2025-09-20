پاکستان نیوکلیر توانائی: اگر ضرورت پڑی تو سعودی عرب کو جوہری توانائی فراہم کریں گے
ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے مضمرات کا مطالعہ کرے گا۔
Published : September 20, 2025 at 12:07 AM IST
اسلام آباد: پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق کسی بھی ملک پر حملہ دونوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے چند روز بعد ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت پاکستان ضرورت پڑنے پر سعودی عرب کو اپنا جوہری پروگرام فراہم کرے گا۔
جمعرات کی رات گئے جیو ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کی ڈیٹرنس کی صلاحیت سعودی عرب کو فراہم کی جائے گی۔ اس پر، انہوں نے کہا، "میں پاکستان کی جوہری صلاحیت کے بارے میں واضح کرتا ہوں۔ یہ صلاحیت ہم نے تجربات کرنے سے بہت پہلے قائم کی تھی، ہم تب سے تیار ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اور جو بھی صلاحیتیں ہیں، وہ اس معاہدے کے مطابق سعودی عرب کو منتقل کر دی جائیں گی۔"
HRH the Crown Prince and #Pakistan Prime Minister sign Strategic Mutual Defense Agreement.#SPAGOV pic.twitter.com/Rh95MS5ZQS— SPAENG (@Spa_Eng) September 17, 2025
سعودی کی حمایت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کا موقع دیا
واضح رہے کہ سعودی عرب طویل عرصے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ملوث رہا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں ایک ریٹائرڈ پاکستانی بریگیڈیئر جنرل فیروز حسن خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی نمایاں مدد کی ہے، خاص طور پر جب ملک سخت پابندیوں کی زد میں تھا۔ ان کی حمایت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کا موقع دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر جوہری ہتھیار تیار کرنے پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔
دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے میں کیا شامل ہے؟
پاکستان اور سعودی عرب نے "اسٹرٹیجک باہمی دفاع" کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، معاہدے کے تحت، ایک ملک پر حملہ دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ بدھ کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔
Our response to media queries on reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 18, 2025
🔗 https://t.co/jr2dL0L4xP pic.twitter.com/Exlrm4wBEw
کسی بھی قسم کے حملے کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا
اس حوالے سے دونوں ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ’’کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا‘‘۔ بیان کے مطابق یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری پر استوار ہے۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔
بھارت نے کیا کہا؟
اس معاہدے کے بارے میں بھارت نے کہا کہ وہ اس اقدام کے اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ کرے گا۔ جمعرات کو ایک بیان میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔