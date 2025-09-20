ETV Bharat / international

پاکستان نیوکلیر توانائی: اگر ضرورت پڑی تو سعودی عرب کو جوہری توانائی فراہم کریں گے

ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے مضمرات کا مطالعہ کرے گا۔

pak defence minister khawaja asif says pakistan nuclear programme can be made available to Saudi arabia Urdu News
وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے (X@999saudsalman)
اسلام آباد: پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق کسی بھی ملک پر حملہ دونوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے چند روز بعد ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت پاکستان ضرورت پڑنے پر سعودی عرب کو اپنا جوہری پروگرام فراہم کرے گا۔

جمعرات کی رات گئے جیو ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کی ڈیٹرنس کی صلاحیت سعودی عرب کو فراہم کی جائے گی۔ اس پر، انہوں نے کہا، "میں پاکستان کی جوہری صلاحیت کے بارے میں واضح کرتا ہوں۔ یہ صلاحیت ہم نے تجربات کرنے سے بہت پہلے قائم کی تھی، ہم تب سے تیار ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اور جو بھی صلاحیتیں ہیں، وہ اس معاہدے کے مطابق سعودی عرب کو منتقل کر دی جائیں گی۔"

سعودی کی حمایت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کا موقع دیا

واضح رہے کہ سعودی عرب طویل عرصے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ملوث رہا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں ایک ریٹائرڈ پاکستانی بریگیڈیئر جنرل فیروز حسن خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی نمایاں مدد کی ہے، خاص طور پر جب ملک سخت پابندیوں کی زد میں تھا۔ ان کی حمایت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کا موقع دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر جوہری ہتھیار تیار کرنے پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔

دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے میں کیا شامل ہے؟

پاکستان اور سعودی عرب نے "اسٹرٹیجک باہمی دفاع" کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، معاہدے کے تحت، ایک ملک پر حملہ دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ بدھ کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔

کسی بھی قسم کے حملے کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا

اس حوالے سے دونوں ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ’’کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا‘‘۔ بیان کے مطابق یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری پر استوار ہے۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔

بھارت نے کیا کہا؟

اس معاہدے کے بارے میں بھارت نے کہا کہ وہ اس اقدام کے اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام پر پڑنے والے اثرات کا مطالعہ کرے گا۔ جمعرات کو ایک بیان میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

