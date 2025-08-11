ETV Bharat / international

بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد پاک فوجی سربراہ عاصم منیر کا دوسرا امریکی دورہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے! - FIELD MARSHAL ASIM MUNIR

پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران وہاں اعلیٰ سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے ملاقات کی۔

پاک فوجی سربراہ عاصم منیر
پاک فوجی سربراہ عاصم منیر (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 2:04 PM IST

اسلام آباد: پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے امریکہ کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے ملاقات کی۔ مئی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چار روزہ تنازعے کے بعد دو ماہ کے اندر فلیڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دوسرا دورہ امریکہ ہے۔

پاکستانی فوج نے اتوار کو اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ آرمی چیف (COAS) امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ بیان کے مطابق آرمی چیف نے سینئر سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستانی تارکین وطن کمیونٹی کے ارکان سے بھی اعلیٰ سطحی بات چیت کی۔

عاصم منیر کے دورہ امریکہ سے متعلق کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ وہ کب پہنچے۔

ٹمپا میں، منیر نے سبکدوش ہونے والے یو ایس سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے کمانڈر جنرل مائیکل ای کریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب اور ایڈمرل بریڈ کوپر کی کمان سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل منیر نے جنرل کریلا کی قیادت اور دوطرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں ان کے انمول کردار کو سراہا۔ انہوں نے مشترکہ سیکورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جاری تعاون پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایڈمرل کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی اور باہمی پیشہ وارانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جنرل کین کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس موقع پر جنرل منیر نے دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بات چیت کی۔

پاکستانی تارکین وطن کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن کے دوران، منیر نے ان پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل پر اعتماد برقرار رکھیں اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں فعال طور پر حصہ ڈالیں۔ فوج کے مطابق تارکین وطن نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

جون میں، امریکہ کے پانچ روزہ دورے کے دوران، جنرل منیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک پرائیویٹ لنچ میں شرکت کی، جو کہ عام طور پر کسی دورے پر آنے والے سربراہ مملکت یا حکومت کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس ملاقات کے دوران، ٹرمپ نے تیل کے معاہدے سمیت مختلف شعبوں میں امریکہ اور پاکستان کے تعاون کو بڑھانے کا اعلان کیا۔

صرف ایک ماہ قبل، امریکی جنرل نے کانگریس میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کو ایک "بے مثال شراکت دار" قرار دیا تھا اور خطے میں "امن و استحکام کو فروغ دینے" میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی تھی۔

