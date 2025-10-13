پاک افغان سرحد پر شدید جھڑپیں، تیئیس پاکستانی فوجی اور دو سو سے زائد طالبان فوجی ہلاک
پاکستان-افغان سرحد پر رات میں ہونے والی جھڑپوں میں کئی دہشت گرد کیمپوں اور چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔
اسلام آباد: پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر رات بھر ہونے والی شدید جھڑپوں میں کم از کم 23 پاکستانی فوجی اور 200 سے زائد طالبان اور اتحادی عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، پاکستان آرمی نے اتوار کو کہا۔ یہ جھڑپیں دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور باہمی الزامات کے درمیان ہوئی ہیں۔
پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 11-12 اکتوبر کی درمیانی شب، افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے پاکستان پر "بے مثال حملہ" کیا۔ فوج نے اسے ’’بزدلانہ کارروائی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنا اور دہشت گردی کو فروغ دینا ہے۔
پاکستانی فوج نے کہا کہ اس نے کارروائی کو مکمل طور پر روک دیا اور طالبان اور ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ فوج نے افغانستان میں طالبان کے کیمپوں، پوسٹوں اور تربیتی مراکز پر بھی عین مطابق فضائی اور زمینی حملے کیے۔ اس دوران دشمن کے 21 ٹھکانوں پر عارضی طور پر قبضہ کر لیا گیا اور کئی تربیتی کیمپوں کو بے اثر کر دیا گیا۔
رات بھر ہونے والی جھڑپوں میں 29 پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز نے افغان علاقے میں طالبان کی ٹینک پوسٹ اور سیکنڈ بٹالین ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا جس سے طالبان اور ٹی ٹی پی کو کافی نقصان پہنچا۔ درانی کیمپ نمبر 2، جو سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں کا مرکز تھا، کو بھی تباہ کر دیا گیا۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے فوج کے اقدامات کی تعریف کی اور یقین دلایا کہ ہر چیلنج کا درست اور موثر جواب دیا جائے گا۔
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ 58 پاکستانی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ افغان فوجیوں نے سرحد پار سے جوابی کارروائی کی جس میں نو افغان فوجی مارے گئے۔
عسکری ماہرین کے مطابق حالیہ تنازع ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردانہ حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مزید برآں، خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں ایک حالیہ حملے میں 11 فوجی ہلاک ہوئے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے طالبان کے حملوں کو "بے مثال" قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج مکمل چوکس ہے اور جوابی کارروائی جاری رکھے گی۔