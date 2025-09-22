ایک دن پی او کے کہے گا میں بھارت ہوں، مراکش میں راجناتھ سنگھ کا بیان
وزیر دفاع راج ناتھ شمالی افریقی ملک مراکش کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق اہم بیان دیا۔
Published : September 22, 2025 at 1:37 PM IST
رباط: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پیر کے روز اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بھارت بغیر کسی جارحانہ کارروائی کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گا، کیونکہ خطے کے لوگ موجودہ انتظامیہ سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان مراکش میں ہندوستانی کمیونٹی سے بات چیت کے دوران دیا۔
دو روزہ دورے پر مراکش گئے مرکزی وزیر دفاع نے کہا، "پی او کے خود بخود ہمارا ہو جائے گا۔" انہوں نے کہا کہ ''پی او کے میں (آزادی کی) مانگیں اٹھنے لگی ہیں، آپ نے نعرے بازی ضرور سنی ہوگی۔'' قابل ذکر ہے کہ انہوں نے پانچ سال پہلے بھی جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات دہرائی تھی۔
#WATCH | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, " pok will be ours on its own. demands have started being made in pok, you must have heard sloganeering. i was addressing the indian army at a program in kashmir… pic.twitter.com/IYtk4pSn50— ANI (@ANI) September 22, 2025
وزیر دفاع نے کہا، 'پانچ سال پہلے جب میں وادی کشمیر میں ایک تقریب میں بھارتی فوج سے خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمیں پی او کے پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی ہمارا ہے۔ پی او کے خود کہے گا میں بھی بھارت ہوں۔ وہ دن آئے گا۔'
ان کا یہ بیان اپوزیشن پارٹیوں کے ان الزامات کے درمیان سامنے آیا ہے کہ مرکزی حکومت نے سات مئی کو آپریشن سندور کے دوران پی او کے پر قبضہ کرنے کا موقع گنوا دیا۔ مختلف اپوزیشن رہنماؤں نے آپریشن سندور میں بھارت کی کامیابیوں کے باوجود جلد بازی میں جنگ بندی کرنے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ 'یہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو واپس لینے کا ایک موقع تھا جسے حکومت نے گنوا دیا۔'
وزیر دفاع اپنے اس دورے کے دوران مراکش میں ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز وہیلڈ آرمرڈ پلیٹ فارم (WhAP) 8x8 کے نئے مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ یہ افریقہ میں بھارت کا پہلا دفاعی مینوفیکچرنگ پلانٹ ہوگا۔
یہ کسی بھارتی وزیر دفاع کا مراکش کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے مراکش میں قائم ہوئے اس پلانٹ کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا جو ہندوستان کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی عالمی موجودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ سنگھ مراکش کے اپنے ہم منصب عبداللطیف لودھی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی کریں گے۔
راج ناتھ سنگھ کے دورہ کے دوران ہندوستان اور مراکش کے بیچ دفاعی تعاون پر مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کئے جائیں گے۔ یہ ایم او یو باہمی دفاعی تعلقات بشمول تبادلے، تربیت اور دفاعی صنعت کو وسعت دینے اور گہرا کرنے کے لیے ایک ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔
