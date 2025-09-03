بیجنگ: چینی صدر شی جن پنگ نے بدھ کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80 ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک بڑی فوجی پریڈ سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ انسانیت کو امن اور جنگ اور مذاکرات اور تصادم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔
شی نے اپنے مختصر خطاب کا آغاز چینی جنگجوؤں کو یاد کرتے ہوئے کیا اور تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے سے روکنے کے لیے جنگ کی جڑوں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ لیکن اس کا بنیادی پیغام بصیرت تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج چین مضبوط ہے، کسی سے نہیں ڈرتا اور دنیا میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا، "چینی لوگ تشدد سے نہیں ڈرتے، خود انحصار اور مضبوط ہیں۔" ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا، "ہم پرامن ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ ساتھ ہی، ہم تمام ممالک کے لوگوں کے ساتھ مل کر بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک کمیونٹی کی تعمیر کے لیے کام کریں گے۔"
لیموزین کی سواری اور جدید فوجی سازوسامان:
تقریباً 90 منٹ تک جاری رہنے والی اس پریڈ میں میزائلوں، لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان کی نمائش کی گئی، جن میں سے کچھ کو پہلی بار عوام میں دکھایا گیا۔
اس کا آغاز سپاہیوں کے تال کے ساتھ قدموں میں مارچ کرنے سے ہوا، ان کے جوتے فرش پر گونج رہے تھے۔ یہ سنٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین کے طور پر چین کی فوج کے سربراہ شی کی طرف سے مشاہدہ کرنا تھا۔
شی نے بیجنگ کے مرکزی چانگ آن ایونیو پر ایک کلاسک کالی لیموزین میں سواری کی۔ وہ گاڑی کے سن روف سے کھڑے ہوے جس کے سامنے چار مائیکروفون لگے ہوئے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے فوجیوں کے گروپوں اور ہتھیاروں کی قطاروں اور فوجی گاڑیوں کو سلام کیا۔ انہوں نے اتحاد میں "ہم عوام کے خدمتگار " جیسے نعرے لگائے۔
ڈرون، آبدوزیں اور ہائپر سونک میزائل: یہ پریڈ میں شامل ہتھیاروں کی اہم خصوصیات تھیں۔
1. ہائپرسونک میزائل جو سمندر میں جہازوں کو مار گرانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ امریکی بحریہ کے لیے خاص طور پر تشویش کا باعث ہیں، جو جاپان میں اپنے 7ویں فلیٹ ہیڈ کوارٹر سے مغربی بحرالکاہل میں گشت کرتی ہے۔
2. پانی کے اندر ڈرون، بشمول AJX002، ایک لمبا، سیاہ ٹیوب نما دستہ جو کہ ایک تنگ آبدوز سے مشابہت رکھتا ہے جس کی پشت پر پروپیلر ہوتا ہے۔
3. ایک نیا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل، DF-61، جو جوہری ہتھیاروں کو دور دراز کے اہداف تک لے جا سکتا ہے۔
لڑاکا طیارے اور بمبار طیاروں نے آسمان پر اڑان بھری۔ کچھ نے مل کر مختلف رنگوں میں دھوئیں کی لکیریں بنائیں۔ ہیلی کاپٹر ایک قطار میں اڑ رہے تھے۔ ان میں سے، 26 ہیلی کاپٹروں کے ایک گروپ نے 80 ویں جنگ عظیم کی سالگرہ کے موقع پر نمبر "80" لکھا۔
شی جن پنگ کی تقریر سے پہلے، تقریب کا آغاز 80 توپوں کی سلامی سے ہوا جس کے بعد قومی ترانہ "مارچ آف دی والنٹیئرز" بجایا گیا۔ یہ گانا 1935 میں جاپانی فوجی حملے کے ابتدائی سالوں کے دوران تیار کیا گیا تھا۔
پوتن اور کم جونگ، شی جن پنگ کے مہمان خصوصی میں شامل تھے:
روسی صدر ولادیمیر پوتن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سمیت تقریباً دو درجن غیر ملکی رہنماؤں نے تاریخی تیان مین گیٹ کی بلندیوں سے پریڈ کو دیکھا۔
پوتن اور کم، شی جن پنگ کے ہمراہ، تیانان مین اسکوائر کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیج پر چلے گئے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے پانچ سابق فوجیوں سے مصافحہ کرنے کے لیے توقف کیا، جن میں سے کچھ کی عمریں 100 سال سے زیادہ تھیں۔
پریڈ شروع ہوتے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا شی جن پنگ جنگ میں لڑنے والے امریکیوں کے تعاون کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا: "براہ کرم ولادیمیر پوتن اور کم جونگ اُن کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کریں کیونکہ آپ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔"
امریکہ پیر کو چین میں تین رہنماؤں کے اجتماع اور 10 ملکی سربراہی اجلاس کو دیکھ رہا ہے، جس میں شی جن پنگ، پوتن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اکٹھے ہوئے تھے۔ شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں امریکہ کا نام نہیں لیا لیکن جاپانی جارحیت کے خلاف چین کی مدد کرنے والے بیرونی ممالک کا شکریہ ادا کیا۔
اپنے لوگوں کے لیے فوجی طاقت کا مظاہرہ:
مقامی طور پر، اس سالگرہ کی یادگاری یہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ چین نے کتنی ترقی کی ہے۔ چین جنگ میں ایک بڑا محاذ تھا، اور جاپان کے حملے سے پہلے اور اس کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے۔
فوجی پریڈ مقامی سطح پر کمیونسٹ پارٹی اور اس کے رہنما شی کی حمایت کو بڑھانے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے بعد کے دور میں امریکی غلبہ والے عالمی متبادل کے طور پر خود کو پیش کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا۔
شی نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ "چینی عوام کی بحالی کو روکا نہیں جا سکتا، اور انسانی تہذیب کی پرامن ترقی کے عظیم مقصد کی فتح ہو گی۔"
پیپلز لبریشن آرمی کے مارچ کرنے والے دستے روایتی فوج اور بحریہ کے یونٹوں سے لے کر سائبر اسپیس یونٹ جیسے نئے یونٹوں تک تھے، جو انفارمیشن سکیورٹی کا ذمہ دار ہے۔
شی نے کہا کہ پی ایل اے ایک بہادر فوج ہے جس پر "عوام اور پارٹی مکمل طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایل اے کا کام ملک کی خودمختاری اور اتحاد کی حفاظت کرنا ہے، یہ تائیوان کے خود مختار جزیرے پر چین کے دعوے کا حوالہ ہے۔
