بیجنگ: چین کی عظیم الشان فوجی پریڈ کے بعد، سفارتی پروٹوکول سے زیادہ کرائم ڈرامے کی طرح نظر آنے والی ایک ویڈیو آن لائن منظر عام پر آئی ہے، جس میں شمالی کوریا کے ملازمین چین میں ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے دوران کم جونگ اُن کی طرف سے چھونے والی ہر چیز کی سختی سے صفائی اور سینیٹائز کرتے نظر آ رہے ہیں۔
یہ انوکھا منظر بدھ کو اس وقت پیش آیا، جب بیجنگ میں ایک عظیم الشان فوجی پریڈ کے بعد شمالی کوریا اور روسی رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی، جہاں چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے ملک کی بڑھتی ہوئی سفارتی طاقت کا مظاہرہ کیا۔
فرانزک تفتیش کار نے چیزوں کو سینیٹائز کیا
ٹیلی گرام پر پوسٹ کی گئی فوٹیج میں کم جونگ اُن کے عملے کے دو ساتھی میٹنگ ختم ہوتے ہی تیزی سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ملازم نے احتیاط سے کرسی کے پچھلے حصے کو پالش کیا جس پر کم بیٹھے تھے، جب کہ دوسرے نے فرانزک تفتیش کار کی طرح احتیاط سے ان کا پینے کا گلاس ایک ٹرے پر رکھا۔
نشانات احتیاط سے مٹا دیے گئے
شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ موجود عملے نے کِم کی موجودگی کے تمام نشانات کو احتیاط سے مٹا دیا۔ انہوں نے کسی بھی سطح کو اچھوت نہیں چھوڑا۔ کرسی کے لکڑی کے ہینڈل اور یہاں تک کہ سائیڈ ٹیبل کو بھی بھرپور طریقے سے اتنا صاف کیا گیا جب تک کہ شمالی کوریا کے رہنما کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں ہٹا دیا گیا۔
ملاقات مثبت انداز میں ختم ہوئی
روسی صحافی الیگزینڈر یوناشیف نے اپنے چینل یوناشیو لائیو پر رپورٹ کیا، "بات چیت کے بعد، DPRK کے سربراہ کے ساتھ موجود عملے نے احتیاط سے کم کی موجودگی کے تمام نشانات کو مٹا دیا۔" یوناشیف کے مطابق، سرکاری میٹنگ کا اختتام مثبت انداز میں ہوا، کم اور پوٹن دونوں کافی مطمئن ہو کر جدا ہوئے اور پھر ایک آرام دہ ماحول میں ایک ساتھ چائے سے لطف اندوز ہونے گئے۔
شمالی کوریا کے رہنما کے فرانزک سطح کے جراثیم کشی کی صحیح وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ کچھ قیاس کرتے ہیں کہ یہ روس کی طاقتور سکیورٹی سروس کے خلاف احتیاط کے طور پر کیا گیا ہے، جب کہ دوسرے چینی نگرانی کے بارے میں بے چینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن کم واحد سربراہ مملکت نہیں ہیں جو اپنے حیاتیاتی قدموں کے نشانات کے بارے میں انتہائی محتاط ہیں۔
پیوٹن ڈی این اے کی چوری سے بچنے کے لیے بھی غیر معمولی اقدامات کرتے ہیں
پیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی این اے کی چوری سے بچنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتے ہیں۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو ان کے محافظ ان کا پیشاب اور پاخانہ سیل بند تھیلوں میں جمع کرتے ہیں، جنہیں بعد میں خصوصی سوٹ کیسوں میں پیک کرکے ماسکو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اکسرسائز ، جو 2017 سے جاری ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ دشمن طاقتوں کو روسی صدر کی صحت کے بارے میں انٹیلی جنس معلومات اکٹھا کرنے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔