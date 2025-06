ETV Bharat / international

ہمارا کوئی افسر وائٹ ہاؤس کی دہلیز تک نہیں گیا، ٹرمپ کے بیان پر ایران کا جوابی وار - IRAN ISRAEL TENSION

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 18, 2025 at 11:59 PM IST | Updated : June 19, 2025 at 12:09 AM IST 2 Min Read

تہران: اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے جنگ جاری ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ تاہم ایران نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے۔ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایرانی اہلکار وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر نہیں گیا۔ بیان میں ایران کا مزید کہنا تھا کہ ایران کبھی دباؤ میں آکر مذاکرات نہیں کرتا اور نہ ہی خطرے کے سائے میں امن کو قبول کرتا ہے۔ ٹرمپ کو ایک بزدل اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے ایران نے انہیں ایک تھکا ہوا اور جنگ کو ہوا دینے والا شخص قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان پر ایران کا جوابی حملہ ایران نے کہا کہ وہ ہر خطرے کا جواب دے گا اور ہر اقدام کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ قبل ازیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے آج ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی اور ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بلاشبہ انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی قوم مسلط کردہ جنگ کے خلاف ثابت قدم رہے گی اور یہ قوم کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ ایران اپنی سرزمین پر کسی بھی حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا اور مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں۔

ٹرمپ نے ایران سے ہتھیار ڈالنے کو کہا خامنہ ای کا مزید کہنا تھا کہ ایران اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر صہیونی یونٹ (یہودیوں کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح) کو نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی اپنے شہداء کے خون کو بھولے گا۔ صہیونی یونٹ نے سنگین غلطی کی ہے اور اس کے نتائج اسے بھگتنا ہوں گے۔ ہماری مسلح افواج مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں جنہیں حکام اور پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے حوالے سے مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ٹرمپ نے ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کو کہا ہے۔

