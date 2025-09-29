نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں 66 ہزار ہلاکتوں کے بعد جنگ بندی کا منصوبہ بنا رہا ہے
وزیراعظم نیتن یاہو نے UNGA کو بتایا کہ اسرائیل کو غزہ میں حماس کے خلاف "کام ختم" کرنا چاہیے، جہاں 48 یرغمال بنائے گئے ہیں۔
September 29, 2025
تل ابیب: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے موقع پر، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کو کہا کہ اسرائیل وائٹ ہاؤس کے ساتھ جنگ بندی کے نئے منصوبے پر کام کر رہا ہے، تاہم تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو جنگ کے خاتمے کے لیے شدید بین الاقوامی دباؤ کا شکار رہے ہیں، خاص طور پر غزہ شہر میں جاری کارروائی کے دوران اس میں اضافہ ہوا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کے روز کہا کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 66 ہزار سے زائد پہنچ گئی ہے۔ توقع ہے کہ ٹرمپ پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک نئی تجویز کا اشتراک کریں گے۔
"ہم اس پر کام کر رہے ہیں،" نیتن یاہو نے فاکس نیوز سنڈے کی "دی سنڈے بریفنگ" میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا، "ابھی تک اسے حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم اسے مکمل کر لیں گے۔"
اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلاء کا مطالبہ
منصوبے سے واقف عرب حکام کا کہنا ہے کہ 21 نکاتی تجویز میں فوری جنگ بندی، 48 گھنٹوں کے اندر حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ اس تجویز کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
نیتن یاہو نے حماس، جس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں جنگ کو جنم دیا، تباہ ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن انہوں نے تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کے تحت حماس کے کارکنوں کو غزہ چھوڑنے کی اجازت دینے کی اپنی پیشکش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جنگ ختم کر کے تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔
اسرائیل پر بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ
ٹرمپ اب تک اسرائیل کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن امریکی رہنما نے حال ہی میں بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، خاص طور پر اس ماہ کے شروع میں دوحہ، قطر میں حماس کی سیاسی قیادت کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیل کے حملے کے بعد۔ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی اور ملکی مخالفت کے باوجود جنگ بندی کے مذاکرات تب سے تعطل کا شکار ہیں۔
اسرائیل کے اعتراضات کے باوجود اہم مغربی اتحادی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین پابندیوں پر غور کر رہی ہے، اور اسرائیل کے خلاف کھیلوں اور ثقافتی بائیکاٹ شروع کرنے کی کوششیں بڑھ رہی ہیں۔
کئی باتوں سے منحرف نیتن یاہو نے جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ساتھی عالمی رہنماؤں سے کہا کہ ان کے ملک کو غزہ میں حماس کے خلاف "کام ختم" کرنا چاہیے، جہاں 48 یرغمالی اب بھی قید ہیں، جن میں سے 20 کے بارے میں اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں۔
ٹرمپ کا 21 نکاتی جنگ بندی منصوبہ
اس منصوبے سے واقف تین عرب حکام کے مطابق، ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز میں 48 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی سرزمین سے اسرائیلی افواج کا بتدریج انخلاء شامل ہوگا۔ حکام نے، جنہوں نے جاری مذاکرات پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ یہ تجویز حتمی نہیں ہے اور اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔
ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر نیویارک میں عرب رہنماؤں کے ساتھ اس تجویز پر تبادلۂ خیال کیا۔ حماس کے ایک اہلکار نے کہا کہ گروپ کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے لیکن ابھی تک مصر اور قطر کے ثالثوں کی طرف سے کوئی سرکاری تجویز موصول نہیں ہوئی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی تجویز کا مثبت اور ذمہ داری سے مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہلکار نے کہا کہ گروپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے اور پٹی سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کے بدلے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔
غزہ میں مسلسل دھماکوں کی اطلاع
وسطی غزہ کے مقامی اسپتالوں نے اطلاع دی ہے کہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں گھروں پر دو حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 66,005 ہو گئی ہے جب کہ 168,162 زخمی ہیں۔
وزارت، حماس کے زیر انتظام انتظامیہ کا حصہ ہے، اپنی ہلاکتوں کی تعداد میں عام شہریوں اور عسکریت پسندوں میں فرق نہیں کرتی، لیکن اس نے کہا کہ مرنے والوں میں سے تقریباً نصف خواتین اور بچے ہیں۔ اس کے اعداد و شمار کو اقوام متحدہ اور بہت سے آزاد ماہرین نے ایک قابل اعتماد تخمینہ سمجھا ہے۔
رہائشیوں نے رات بھر شہر بھر میں دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاع دی، جو ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑیوں اور روبوٹس کی وجہ سے عمارتوں کو تباہ کر رہے تھے۔ شفا اسپتال کے قریب ایک فلسطینی پناہ گزین سید بیکر نے دھماکوں کو "مسلسل" قرار دیا۔
اسرائیلی فوج نے ان حملوں پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن کہا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کے 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں دہشت گردی کے مقامات، نگرانی کا سامان اور بنیادی ڈھانچہ شامل ہیں۔ اتوار کے روز، فوج نے کہا کہ اس نے غزہ شہر میں ایک بلند و بالا عمارت پر حملہ کر کے رہائشیوں کو انخلا کے لیے خبردار کیا۔ حملے میں 16 منزلہ مکہ ٹاور گر گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ عمارت میں "حماس کا فوجی ڈھانچہ" رکھا گیا تھا۔ یہ حالیہ ہفتوں میں مسماری کے سلسلے میں تازہ ترین واقعہ ہے جب اسرائیل اپنی جارحیت کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے غزہ کے وسیع علاقے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے تقریباً 90 فیصد آبادی کو بے گھر کر دیا ہے اور ایک سنگین انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کو قحط کا سامنا ہے۔
اسرائیلی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا
اتوار کے روز، مغربی کنارے میں نابلس کے قریب ایک روڈ جنکشن پر حملے میں ایک 20 سالہ اسرائیلی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا اور سکیورٹی فورسز نے مبینہ حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ حماس نے اس حملے کی تعریف کی ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس پر غزہ اور مشرقی یروشلم کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا اور جسے فلسطینی مستقبل کی ریاست کے طور پر چاہتے ہیں۔