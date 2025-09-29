غزہ جنگ بندی کے لئے آج کا دن کافی اہم، ٹرمپ-نتن یاہو کی ملاقات میں لگے گی مہر؟
21 نکاتی تجویز میں فوری جنگ بندی، 48 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ ہے۔
Published : September 29, 2025 at 4:26 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل وائٹ ہاؤس کے ساتھ جنگ بندی کے ایک نئے منصوبے پر کام کر رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات ابھی طے کی جا رہی ہیں۔
نتن یاہو جنگ کے خاتمے کے لیے شدید بین الاقوامی دباؤ میں ہیں، خاص طور پر غزہ شہر میں جاری کارروائی کے دوران۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ اسرائیلی جارحیت میں مرنے والوں کی تعداد 66,000 فلسطینیوں سے زیادہ ہے۔
پیر کی وائٹ ہاؤس میٹنگ میں توقع ہے کہ ٹرمپ تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک نئی تجویز کا اشتراک کریں گے۔
نتن یاہو سے جب غزہ جنگ بندی سے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ، "ہم اس پر کام کر رہے ہیں،" نتن یاہو نے فاکس نیوز سنڈے کی "دی سنڈے بریفنگ" کو بتایا۔ "ابھی تک اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اصل میں جیسا کہ ہم بولتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم کر سکتے ہیں -- ہم اسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔"
عرب حکام کا کیا کہنا ہے؟
منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے عرب حکام کا کہنا ہے کہ 21 نکاتی تجویز میں فوری جنگ بندی، 48 گھنٹوں کے اندر حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ اس تجویز کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
تین عرب حکام نے منصوبے کے بارے میں بتایا کہ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز میں 48 گھنٹوں کے اندر اندر تمام مغویوں کی رہائی اور فلسطینی انکلیو سے اسرائیلی افواج کا بتدریج انخلا شامل ہوگا۔ عرب حکام جنہوں نے جاری مذاکرات پر بات کرنے کے لیے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہا کہ یہ تجویز حتمی نہیں ہے اور اس میں تبدیلیوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔
ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر نیویارک میں عرب رہنماؤں کے ساتھ اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا تھا۔
حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ گروپ کو اس منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی لیکن ابھی تک اسے مصری اور قطری ثالثوں کی طرف سے کوئی سرکاری پیشکش موصول نہیں ہوئی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی تجویز کا مثبت اور ذمہ داری سے مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
اہلکار نے کہا کہ مزاحمتی تنظیم نے پہلے کہا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔
اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے
ٹرمپ اب تک اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن اس ماہ کے شروع میں دوحہ، قطر میں حماس کی سیاسی قیادت کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیل کے حملے کے بعد امریکی صدر نے بے صبری کے آثار دکھائے ہیں۔ بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اور ملکی مظاہروں کے باوجود جنگ بندی کی بات چیت حملے کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔
کلیدی مغربی اتحادی اسرائیلی اعتراضات پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین اسرائیل پر پابندیوں لگانے پر غور کر رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف کھیلوں اور ثقافتی بائیکاٹ کے لیے بڑھتے ہوئے اقدامات کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: