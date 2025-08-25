یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے لبنانی کابینہ کی طرف سے 2025 کے آخر تک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اسرائیلی فوج لبنان سے انخلا کر سکتی ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر لبنان نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے تو اسرائیل بھی اپنے وعدوں پر عمل کے لیے تیار ہے۔ اس میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی موجودگی کو بتدریج کم کرنا بھی شامل ہے۔
نومبر سنہ 2024 میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے ساتھ اسرائیل-حزب اللہ کی جنگ ختم ہونے کے بعد سے حزب اللہ کے عہدیداروں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ گروپ اس وقت تک تخفیف اسلحہ پر بات نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیل لبنان کے اندر زیر کنٹرول پانچ پہاڑیوں سے دستبردار نہیں ہو جاتا اور تقریباً یومیہ فضائی حملے بند نہیں کر دیتا۔ ان حملوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حزب اللہ کے ارکان بتائے جاتے ہیں۔
وہیں بیروت اس گروپ کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکی دباؤ میں ہے، جس نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ 14 ماہ کی جنگ لڑی تھی اور جس کے کئی سیاسی اور فوجی رہنما مارے گئے، جس سے یہ تنظیم بہت کمزور پڑ گئی۔
دوسری جانب حزب اللہ کی قیادت نے غیر مسلح نہ ہونے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی حکومت کا ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے ہتھیاروں کو سال کے آخر تک ہٹانے کا فیصلہ اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
مزید پڑھیں: لبنانی صدر پر امریکی دباؤ، حزب اللہ سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کر دیا
غور کریں تو جنگ کے خاتمے کے بعد سے حزب اللہ نے اپنے زیادہ تر جنگجوؤں اور ہتھیاروں کو دریائے لیتانی کے جنوب میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ والے علاقے سے واپس بلا لیے ہیں۔
جنگ بندی کے معاہدے میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ دریائے لیتانی کے شمال میں حزب اللہ کے ہتھیاروں اور فوجی تنصیبات کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ لبنانی حکام کو دریا کے جنوب کے علاقے سے شروع ہونے والی غیر قانونی تنصیبات اور اسرائیلی قبضے کو ختم کرنا چاہیے۔
حزب اللہ کا کہنا ہے کہ معاہدہ صرف لیتانی دریا کے جنوب میں واقع علاقے کا احاطہ کرتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پورے لبنان میں اس گروپ کی تخفیف اسلحہ کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اسرائیل-حزب اللہ کے بیچ جھڑپیں سات اکتوبر 2023 کو غزہ سے اسرائیل پر حماس کی قیادت میں حملے کے ایک دن بعد شروع ہوئیں۔ اس میں 4000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ 11 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔
