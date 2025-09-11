ETV Bharat / international

نیپال کے بعد فرانس میں بھی حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سینکڑوں نوجوان گرفتار

فرانسیسی وزیر داخلہ نے ملک گیر احتجاج کے ابتدائی مرحلے میں تقریباً 200 گرفتاریوں کا اعلان کیا۔

10 ستمبر بروز بدھ فرانس کے جنوب میں مارسیلے میں فرانسیسی پولیس "بلاک ایتھنگ" تحریک کے دوران مظاہرین کو منتشر کر رہی ہے (AP)
حیدرآباد، تلنگانہ: نیپال کے بعد فرانس میں بھی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوگئے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق فرانسیسی وزیر داخلہ نے ملک گیر احتجاج کی تصدیق کی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق 200 کے قریب گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس میں نئے وزیر اعظم بدھ کو اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کے روز سیباسٹین لیکورنو کو نیا وزیراعظم مقرر کیا۔

احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟

میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کے عوام صدر ایمانوئل میکرون سے ناراض ہیں۔ کفایت شعاری کے مجوزہ اقدامات کو مسترد کرنے کے لیے یہ احتجاج ہفتوں تک متوقع تھا۔ حکام نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 80,000 پولیس اہلکار تعینات کیے تھے۔

بدھ کو جنوبی فرانس کے شہر مارسیلے میں ’بلاک ایوریتھنگ‘ تحریک کے دوران لوگ احتجاج کر رہے ہیں (AP)

سیاسی عدم استحکام

یہ احتجاج انتہائی سیاسی عدم استحکام کے دور میں ہوا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کو سیبسٹین لیکورنو کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ یہ تقرری اعتماد کے ووٹ میں François Bayrou کو عہدے سے ہٹائے جانے کے صرف 24 گھنٹے بعد کی گئی۔ 39 سالہ لیکورنو گزشتہ تین سالوں سے مسلح افواج کے وزیر ہیں۔ وہ یوکرین میں روس کی جنگ پر فرانس کے ردعمل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔

قرضوں میں اضافہ

میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کا عوامی قرضہ بڑھ رہا ہے۔ یہ 3.3 ٹریلین یورو یا جی ڈی پی کے 114 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ Bayrou نے 44 بلین یورو کی بچت کی تجویز پیش کی تھی، لیکن بجٹ کو اعتماد کے ووٹ میں ڈالنے کا ان کا فیصلہ ناکام ہو گیا۔ قومی اسمبلی نے 364 کے مقابلے 194 ووٹوں سے حکومت کو اقتدار سے بے دخل کردیا۔

