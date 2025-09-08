نیپال میں احتجاج: کون ہیں جین زیڈ (جنریشن زیڈ)، جو سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے؟
نیپال حکومت کے ان 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کے فیصلے کے بعد ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔
کھٹمنڈو: نیپال میں پیر کو ہونے والے مظاہروں میں 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوگئے۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ یہ مظاہرے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ایکس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حکومت کی پابندی کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔
جو تصویریں منظر عام پر آئی ہیں، ان میں سینکڑوں لوگوں کا ہجوم رکاوٹیں ہٹانے کے لیے جدوجہد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران فساد مخالف آلات سے لیس پولیس اہلکار گیٹ پر جمع ہوئے اور ہجوم کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کم از کم 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کرنے والی حکومت کے خلاف جاری احتجاج بھی بدعنوانی کے خلاف ریلی کا حصہ بن گیا ہے۔ ان مظاہروں میں زیادہ تر نوجوان یا جنریشن زیڈ شامل ہیں۔
جین زیڈ (جنریشن زیڈ) کون ہیں؟
جین زیڈ کی اصطلاح 1997 اور 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد سے مراد ہے۔ یہ آبادیاتی گروپ ہزار سالہ کے بعد اور جنریشن الفا سے پہلے آتا ہے۔ پہلے ڈیجیٹل باشندوں کے طور پر، جین زیڈ نسل ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھی جہاں انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ جنریشن زیڈ ٹیکنالوجی کے استعمال میں انتہائی ماہر ہیں۔ وہ بہت ساری سرگرمیوں جیسے کام، خریداری اور سماجی تعامل کے لیے بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔
نیپال میں احتجاج کی وجہ:
یہ مظاہرے نیپال حکومت کی جانب سے 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کے فیصلے کے بعد ہو رہے ہیں۔ یہ ایپس نئے قوانین کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ رجسٹریشن ملک میں ان ایپس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی کوشش ہے۔
ساتھ ہی ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت پر تنقید کرنے والے مواد کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ حکومت کے حکم کے بعد، 4 ستمبر کو آدھی رات کے بعد سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے مظاہرے میں شدت آئی، ممتاز نیپالی فنکاروں، اداکاروں اور معروف شخصیتوں نے اپنی حمایت کا اظہار کیا، جس سے تحریک کو مزید ہوا ملی۔
مظاہروں کی حمایت کرنے والی مشہور شخصیات:
اداکار مدن کرشنا شریستھا اور ہری بنشا آچاریہ نے فیس بک پر نوجوانوں کی زیرقیادت تحریک کی حمایت کرتے ہوئے عوامی طور پر اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ دی کھٹمنڈو پوسٹ کے مطابق، اچاریہ نے حال ہی میں تعمیر شدہ سڑک کی طرف توجہ مبذول کرائی اور سوال کیا کہ ٹیکس دہندگان کے ذریعے مالی اعانت فراہم کرنے والا عوامی انفراسٹرکچر اتنی جلدی کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔
انہوں نے لکھا، "میں روز سوچتا تھا کہ یہ سڑک اتنی تیزی سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ میں روز اس پر چلتا تھا، لیکن صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا۔ تاہم، آج کے نوجوان صرف سوچنے سے زیادہ کام کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ٹوٹی؟ کیسے؟ کون جوابدہ ہے؟ یہ اس نسل کے اٹھائے جانے والے مسائل کی صرف ایک مثال ہے۔ آج ہم جو آوازیں سنتے ہیں وہ نظام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ داروں اور ذمہ داروں کے اقدامات کے خلاف ہے،"
انہوں نے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور نوجوان نسل کو ذمہ داریاں سونپیں، ان کا کہنا تھا کہ آج کے نوجوان زیادہ احتساب کی توقع رکھتے ہیں۔
اداکار بھی حمایت میں آگے آئے:
شریستھا نے اس جذبے کی بازگشت کرتے ہوئے لکھا، "میں نے ملک کو اس کے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی جدوجہد کا خود تجربہ کیا ہے۔ آوازیں دبا دی گئی ہیں، اقربا پروری اور جانبداری عروج پر ہے، اور اقتدار کی ہوس بے لگام ہے۔ ہر روز ہزاروں نوجوان بیرون ملک کام کرنے پر مجبور ہیں۔ بدعنوانی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نیپال میں بھی بدعنوانی بڑھ رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے خواب نیپال کے خوابوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ برسوں کے جمود نے ہر شہری کو مایوس کیا ہے۔ یہ آج کی جنریشن Z بول رہی ہے۔ ان کی آواز سنی جانی چاہیے۔ بدعنوان اہلکاروں کو جوابدہ ہونا چاہیے، ایسے رہنما ہونے چاہئیں جو شہریوں کی ضروریات کو سمجھتے ہوں، اور قوم کی امنگوں کو پورا کیا جائے۔"
اداکار اور ہدایت کار نشول بسنیٹ نے بھی ٹک ٹاک کے ذریعے حمایت کا اظہار کیا اور تنقید کی کہ کس طرح سیاسی رہنما اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو نظر انداز کرتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں جو شہریوں کو دباتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بار، پچھلے انفرادی احتجاج کے برعکس، نیپال میں رہنے والے نوجوان اپنے مستقبل کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس سے بھی اپیل کی کہ احتجاج کے دوران کسی بھی قسم کے واقعے کو روکا جائے۔
نیپالی اداکارہ ورشا راوت نے بھی ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اداکار انمول کے سی، پردیپ کھڑکا، بھولراج ساپکوٹا، ورشا شیوکوٹی اور گلوکارہ ایلینا چوہان، رچنا رمل اور سمیکشا ادھیکاری نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا اور تحریک میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ دیگر فنکار بھی عوامی سطح پر احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں۔
