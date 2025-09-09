نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم اولی مستعفی، کئی وزرا کی رہائش گاہیں نذرِ آتش

ETV Bharat / international

نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم اولی مستعفی، کئی وزرا کی رہائش گاہیں نذرِ آتش

نیپال کے کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان وزیراعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔

نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 2:29 PM IST

کاٹھمنڈو، نیپال: بھارت کے پڑوسی ملک نیپال میں بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جنرل-جی کے احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپالی وزیر اعظم اولی نے کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان منگل کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حکام نے بتایا کہ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے منگل کو ملک میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ سینکڑوں مظاہرین کے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے ان کے دفتر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اولی نے استعفیٰ دے دیا۔

ان کے استعفیٰ سے چند گھنٹے قبل، مظاہرین نے بالکوٹ میں نیپالی رہنما کی نجی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی، اور پیر کی ہلاکتوں کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے خلاف پیر کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے دوران کم از کم 19 افراد مصدقہ طور پر ہلاک ہو گئے۔ احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے کل رات پابندی ختم کردی۔

کھٹمنڈو میں، پیر، 8 ستمبر، 2025 کو طلبہ مبینہ بدعنوانی اور نیپال حکومت کے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے فیصلے پر احتجاج کر رہے ہیں (PTI)
وزیراعظم کے پی شرما اولی (IANS)

بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی، احتجاج کا سبب

نیپال میں بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جنرل-جی احتجاجیوں کا احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپالی وزیر اعظم اولی نے منگل کو کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے قبل نیپال کے کئی وزرا نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

کھٹمنڈو میں، پیر، 8 ستمبر، 2025 کو طلباء مبینہ بدعنوانی اور نیپال حکومت کے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ (PTI)
کھٹمنڈو میں، پیر، 8 ستمبر، 2025 کو ایک طالب علم مبینہ بدعنوانی اور نیپال کی حکومت کے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران ایک رکاوٹ عبور کر رہا ہے (PTI)

پی ایم اولی کی اپیل اور آل پارٹی اجلاس

پی ایم اولی نے مظاہروں میں شدید تشدد کے بعد منگل کی شام کو آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی۔ مظاہرین سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میں صورتحال کا جائزہ لینے اور بامعنی نتیجے پر پہنچنے کے لیے متعلقہ فریقوں سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے آج شام 6 بجے آل پارٹی اجلاس بھی بلایا ہے۔ میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مشکل صورتحال میں پرسکون رہیں"۔

8 ستمبر 2025 کو پیر کے روز نیپال کے کھٹمنڈو میں مظاہروں کے دوران فسادات کی پولیس پارلیمنٹ کی عمارت کی حفاظت کر رہی ہے جبکہ ایک ایمبولینس جل رہی ہے۔ (AP)
8 ستمبر، 2025، پیر، نیپال کے کھٹمنڈو میں مظاہرین کے ساتھ جھڑپ کے دوران فسادی پولیس محافظ کھڑی ہے (AP)

سیاسی رہنماؤں اور وزراء کی رہائش گاہیں نذرِ آتش

کاٹھمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق نیپال میں نوجوانوں کے احتجاج میں منگل کو شدت آگئی اور مظاہرین نے سیاسی رہنماؤں اور وزراء کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرتھوی سبا گرونگ کے گھر کو آگ لگا دی۔ مشتعل مظاہرین نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بشنو پاڈیل، نیپال راسٹرا بینک کے گورنر بسو پاوڈل کی رہائش گاہوں پر پتھراؤ کیا اور سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کے گھر پر بھی حملہ کیا۔

کھٹمنڈو میں پیر کو طلباء احتجاج کے دوران نعرے لگا رہے ہیں (PTI)
نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا (AFP)

سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش

خبروں کے مطابق مظاہرین سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی رہائش گاہ بڈھانلکنتھا پر بھی پہنچے لیکن انہیں حملہ کرنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے مرکزی اپوزیشن لیڈر اور سی پی این-ایم سی صدر پشپا کمل دہل کی رہائش گاہ پر بھی پتھراؤ کیا۔ کاٹھمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق مقامی انتظامیہ کی جانب سے صورتحال پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات میں اضافے کے باوجود مظاہرین نے مختلف اضلاع میں وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزراء اور دیگر رہنماؤں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ کاٹھمنڈو میں مظاہرین نے سکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ جس کے جواب میں پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔

