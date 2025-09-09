نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم اولی مستعفی، کئی وزرا کی رہائش گاہیں نذرِ آتش

نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم اولی مستعفی، کئی وزرا کی رہائش گاہیں نذرِ آتش
نیپال کے کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان وزیراعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
کاٹھمنڈو، نیپال: بھارت کے پڑوسی ملک نیپال میں بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جنرل-جی کے احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپالی وزیر اعظم اولی نے کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان منگل کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حکام نے بتایا کہ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے منگل کو ملک میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ سینکڑوں مظاہرین کے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے ان کے دفتر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اولی نے استعفیٰ دے دیا۔
Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli resigns amid violent protests in Kathmandu over alleged corruption. pic.twitter.com/6VbW7AGidY— ANI (@ANI) September 9, 2025
ان کے استعفیٰ سے چند گھنٹے قبل، مظاہرین نے بالکوٹ میں نیپالی رہنما کی نجی رہائش گاہ کو بھی آگ لگا دی، اور پیر کی ہلاکتوں کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے خلاف پیر کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے دوران کم از کم 19 افراد مصدقہ طور پر ہلاک ہو گئے۔ احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے کل رات پابندی ختم کردی۔
بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی، احتجاج کا سبب
نیپال میں بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جنرل-جی احتجاجیوں کا احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپالی وزیر اعظم اولی نے منگل کو کاٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے قبل نیپال کے کئی وزرا نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
پی ایم اولی کی اپیل اور آل پارٹی اجلاس
پی ایم اولی نے مظاہروں میں شدید تشدد کے بعد منگل کی شام کو آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی۔ مظاہرین سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میں صورتحال کا جائزہ لینے اور بامعنی نتیجے پر پہنچنے کے لیے متعلقہ فریقوں سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے آج شام 6 بجے آل پارٹی اجلاس بھی بلایا ہے۔ میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مشکل صورتحال میں پرسکون رہیں"۔
سیاسی رہنماؤں اور وزراء کی رہائش گاہیں نذرِ آتش
کاٹھمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق نیپال میں نوجوانوں کے احتجاج میں منگل کو شدت آگئی اور مظاہرین نے سیاسی رہنماؤں اور وزراء کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرتھوی سبا گرونگ کے گھر کو آگ لگا دی۔ مشتعل مظاہرین نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بشنو پاڈیل، نیپال راسٹرا بینک کے گورنر بسو پاوڈل کی رہائش گاہوں پر پتھراؤ کیا اور سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کے گھر پر بھی حملہ کیا۔
سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش
خبروں کے مطابق مظاہرین سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی رہائش گاہ بڈھانلکنتھا پر بھی پہنچے لیکن انہیں حملہ کرنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے مرکزی اپوزیشن لیڈر اور سی پی این-ایم سی صدر پشپا کمل دہل کی رہائش گاہ پر بھی پتھراؤ کیا۔ کاٹھمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق مقامی انتظامیہ کی جانب سے صورتحال پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات میں اضافے کے باوجود مظاہرین نے مختلف اضلاع میں وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزراء اور دیگر رہنماؤں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ کاٹھمنڈو میں مظاہرین نے سکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ جس کے جواب میں پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔