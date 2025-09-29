نیپال: جنریشن زیڈ تحریک کے دوران تشدد معاملہ، سابق وزیر اعظم اولی کو ملک سے باہر جانے پر پابندی
نیپال کے سابق وزیراعظم اولی اور دیگر چار افراد پر جنریشن زیڈ تحریک کو دبانے کے لے تشدد کا سہارا لینے کا الزام ہے۔
کھٹمنڈو: نیپال کی عبوری حکومت کی کابینہ نے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی اور دیگر چار افراد پر سفری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان پر یہ پابندی جنریشن زیڈ تحریک کو دبانے اور مظاہرین پر تشدد کرنے کی تحقیقات کے دوران ملک سے باہر جانے پر پابندی ہوگی۔
سفری پابندی میں بیرون ملک سفر کرنے اور حکام کی پیشگی اجازت کے بغیر کھٹمنڈو وادی چھوڑنے پر پابندی شامل ہے۔ کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے، "چونکہ 8 اور 9 ستمبر کے واقعات کی جانچ کے لیے نامزد افراد زیر تفتیش ہیں، اس لیے ان کے بیرون ملک سفر کو روکنے کے لیے ضروری کارروائی کی جانی چاہیے، چونکہ انہیں تحقیقات کے لیے کسی بھی وقت کمیشن کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے متعلقہ ادارے کو خط لکھا جائے گا تاکہ ملزمین کمیشن کے سربراہ کی اجازت کے بغیر کٹھمنڈو چھوڑنے سے روکیں۔"
سفری پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد میں سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھکر، ہوم سکریٹری گوکرنا منی دوادی، قومی تحقیقاتی محکمے کے اس وقت کے سربراہ ہتراج تھاپا اور کھٹمنڈو کے سابق چیف ڈیولپمنٹ آفیسر چھبی راج رجال شامل ہیں۔ سابق جج گوری بہادر کارکی کی سربراہی میں گذشتہ ہفتے تشکیل دی گئی ایک انکوائری کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ کابینہ ان ناموں کی فہرست بنائے اور پابندی عائد کرے۔ آج شام سنگھا دربار میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں سفارش کردہ افراد پر سفری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ سفارش آٹھ اور نو ستمبر کے واقعات کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی جانب سے سامنے آئی ہے، جن کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کرے اور جب بھی طلب کیا جائے، کمیشن کے سامنے پیش ہونا لازمی قرار دیا جائے۔ ان افراد پر جنریشن زیڈ کے احتجاج کے دوران حد سے زیادہ تشدد اور جبر کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
سابق چیف ڈسٹرکٹ آفیسر اور دیگر عہدیداروں کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی 27 ستمبر کو بھکتا پور میں ایک پارٹی پروگرام میں عوامی طور پر نظر آئے۔ وہ تقریباً 10 دنوں کے بعد نمودار ہوئے، اولی نے احتجاج کے بارے میں غیر جانبدارانہ نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے تشدد کے لیے دراندازوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
اولی نے سنیچر کو کہا، "میں حکومت کی طرف سے ہر طرح کی گپ شپ سن رہا ہوں۔ میرا پاسپورٹ بلاک کرکے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟" 9 ستمبر کو وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد، کے پی شرما اولی کو فوج نے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، جب کہ وزیر داخلہ رمیش لیکھر نے ایک دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق، وزارت داخلہ نے سیکورٹی ایجنسیوں، بنیادی طور پر پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ مظاہرین کو پارلیمنٹ کے قریب ممنوعہ علاقوں میں ہر قیمت پر داخل ہونے سے روکیں۔ وزارت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر نے گولی چلانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔
مہلک طاقت کے استعمال کی جانکاری صرف وزارت داخلہ اور چیف ڈسٹرکٹ آفیسر کو ہی نہیں تھی بلکہ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق ’’وزیراعظم بھی صورتحال سے واقف تھے۔‘‘ اولی کی قیادت والی حکومت کے خاتمے کے بعد، نیپال کی فوج کے ساتھ بات چیت کے بعد 12 ستمبر کو سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کی قیادت میں ایک نئی عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔ حلف برداری کے فوراً بعد کارکی نے صدر سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کی سفارش کی۔
