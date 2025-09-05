حکومت نے فیس بک، انسٹاگرام سمیت چھبیس سوشل میڈیا پر پابندی لگادی، اس لیے کیا بڑا فیصلہ - FACEBOOK AND INSTAGRAM BAN IN NEPAL
نیپال حکومت نے کہا کہ رجسٹریشن کے لیے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو گزر گئی۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔
Published : September 5, 2025 at 12:11 PM IST
کھٹمنڈو، نیپال: پروسی ملک نیپال حکومت نے سوشل میڈیا فیس بک اور انسٹاگرام کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، کے پی شرما اولی حکومت نے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف سختی کا مظاہرہ کیا ہے جنہوں نے خود کو وزارت کے ساتھ رجسٹر نہیں کرایا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نیپال میں فیس بک، ٹوئٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب سمیت 26 پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے کے لیے نیپال ٹیلی کام کو خط لکھا گیا ہے۔
حکومت کے اس فیصلے کے بعد لوگوں میں غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو ٹیلی کام کے وزیر پرتھوی سبا گرونگ کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں لیا گیا۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ حکومت نے سوشل میڈیا کو رجسٹر کرنے کے لیے سات دن کی ڈیڈ لائن دی تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ نیپال میں اب تک صرف TikTok، Viber، Nimbuzz، Vitak اور Popo Live کو رجسٹر کیا گیا ہے۔ صرف یہی سوشل میڈیا قانونی طور پر کام کر سکیں گے۔
لوگوں میں غصہ دیکھا جا رہا ہے
ایسے وقت میں جب بہت سے لوگ ان سوشل میڈیا پر لاگ ان ہوتے ہیں، تو ایک پیغام آتا ہے، کہ ہمم، کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس سائٹ تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد سے لوگوں میں غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی سے گریجویٹ مونیکا مالا نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ جب میں نے سفاری اور گوگل کروم کے ذریعے فیس بک پر لاگ ان کرنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ فی الحال، ایپ موبائل پر کام کر رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بھی بند ہو جائے گا؛ یہ صرف وقت کی بات ہے۔
پابندی کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا
تاہم، میٹا (Facebook، Alphabet، X، Reddit اور LinkedIn) جیسے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ابھی تک اس عمل کے بارے میں وزارت سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ حکام نے پہلے متنبہ کیا تھا کہ قوانین پر عمل نہ کرنے والے پلیٹ فارمز کی خدمات کو نیپال میں بتدریج معطل کر دیا جائے گا۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے واضح کیا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا اور یہی پابندی نیپال میں کام کرنے والے کسی بھی غیر رجسٹرڈ پلیٹ فارم پر بھی لگائی جائے گی۔ حکومت نے زور دیا ہے کہ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد، پلیٹ فارم قومی قوانین کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔
پانچ سال کی رٹ درخواستوں کے بعد حکم جاری
قبل ازیں بدھ کو سپریم کورٹ نے بغیر لائسنس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، او ٹی ٹی ایپس اور انٹرنیٹ براؤزرز کے ذریعے نشر ہونے والے اشتہارات اور مواد پر پابندی لگانے کی تقریباً پانچ سال کی رٹ درخواستوں کے بعد ایک حکم جاری کیا۔ جسٹس ٹیک پرساد ڈھنگانہ اور جسٹس شانتی سنگھ تھاپا کی مشترکہ بنچ نے بدھ کو تین متعلقہ رٹ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کی اور درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دیا۔ دسمبر 2020 میں، ایڈووکیٹ بی پی گوتم اور انیتا بجگین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے غیر ملکی اشتہارات سمیت غیر محدود نشریات پر پابندی لگانے کے لیے ایک رٹ دائر کی۔
بغیر لائسنس پلیٹ فارمز قانونی اجازت کے بغیر مواد کی نشریات
اسی طرح نیپال کیبل ٹیلی ویژن فیڈریشن کے جنرل سکریٹری منوج گرونگ نے بھی اسی طرح کی رٹ دائر کی تھی۔ عدالت نے حکم جاری کرنے سے پہلے تمام مقدمات کو یکجا کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے ہدایت کی کہ بغیر لائسنس کے پلیٹ فارمز کو قانونی اجازت کے بغیر اشتہارات اور مواد کی نشریات کو روکنا چاہیے۔ گزشتہ جمعرات کو، حکومت نے ایک نوٹس جاری کیا جس میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز - بشمول فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، یوٹیوب، گوگل اور جی میل - جنہوں نے ابھی تک نیپال میں رجسٹریشن نہیں کیا ہے، رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے کے لیے کہا ہے۔