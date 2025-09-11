نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان جیل توڑ دی گئی، سینکڑوں قیدی اتراکھنڈ کی سرحد سے ملحقہ جیلوں سے فرار
اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع کی سرحد سے متصل نیپال کی دارچولا اور بیتاڈی جیلوں سے قیدی فرار، اتراکھنڈ کی سرحد پر ہائی الرٹ ہے۔
پتھورا گڑھ، نیپال: پڑوسی ملک نیپال میں Gen-Z احتجاج کے درمیان جیل توڑنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ہزاروں قیدیوں کے جیل توڑ کر فرار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نیپال کی راج بیراج جیل کو قیدیوں نے آگ لگا دی۔ دارچولا اور بیتاڑی اضلاع کی جیلوں سے بھی قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ بیر گنج جیل سے فرار کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کچھ قیدی ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ بھارت نیپال سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
پڑوسی ملک نیپال میں جاری جنرل زیڈ موومنٹ کی آڑ میں پیدا ہونے والی افراتفری کی صورتحال کے درمیان دارچولا اور بیتاڈی اضلاع کی جیلوں سے کل 143 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ رات دونوں جیلوں میں قیدیوں نے زبردست توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی جس کے بعد حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود قیدیوں پر قابو نہ پایا جا سکا اور وہ جیل کے تالے توڑ کر فرار ہو گئے۔
سی ڈی او نے قیدیوں کے جیل توڑنے کی تصدیق کی
بیتاڈی ضلع کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر (سی ڈی او) پنیا وکرم پوڈیل نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ
بیتاڑی جیل سے 62 قیدی اور دارچولا جیل سے 81 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ تاہم، دارچولا جیل کے سات قیدیوں نے فرار ہونے سے انکار کیا۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں بہت سے ایسے مجرم بھی شامل ہیں جو قتل، عصمت دری اور اغوا جیسے سنگین مقدمات میں سزا کاٹ رہے تھے۔:-پونیا وکرم پاڈیل، چیف ڈسٹرکٹ آفیسر، بیتاڈی، نیپال
جیل بریک کی وجہ سے نیپال میں خوف و ہراس
اس بڑے جیل بریک کے بعد نیپال پولیس اور انتظامی محکمہ میں خوف و ہراس ہے۔ بھارت نیپال سرحد سے متصل ان اضلاع سے قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد ان کے بھارت میں غیر قانونی داخلے کا امکان ہے۔ بھارتی سکیورٹی ایجنسیوں کو پتھورا گڑھ ضلع کی سرحد میں بالخصوص کالی ندی کے راستے قیدیوں کی دراندازی کے امکان کے پیش نظر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پتھورا گڑھ پولیس اور ایس ایس بی کی مشترکہ ٹیمیں سرحدی علاقے میں مسلسل گشت کر رہی ہیں۔ علاقے کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جھولا پلوں سے آنے اور جانے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
پتھورا گڑھ کے بازار پر نیپال میں تشدد کا اثر
تحریک کے دوران پرتشدد مظاہروں سے نیپال کا انتہائی مغربی علاقہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس کا اثر ہندوستانی قصبوں پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی منڈیوں میں کاروبار سکڑ کر ایک چوتھائی رہ گیا ہے۔ نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر ہندوستان کے ضلع پتھورا گڑھ سے ملحقہ بیتاڈی، دارچولا، دادلدھورا کے اسکول، کالج اور بازار بند ہیں۔ ٹریفک کا نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔
پتھورا گڑھ کے کئی علاقے نیپال سے ملحق ہیں
جھولاگھاٹ سے متصل نیپال کے بیتاڈی ضلع میں کوئی پرتشدد مظاہرے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے نیپالی شہری ہندوستان نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جھولاگھاٹ میں کاروبار ایک چوتھائی رہ گیا ہے۔ ہندوستانی تاجر نیپال میں امن قائم ہونے کے منتظر ہیں۔ پتھورا گڑھ ضلع کا نیپال کی سرحد سے متصل علاقہ پوری طرح سے یہاں کی تجارت پر منحصر ہے۔