نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی: جنرل زیڈ کا احتجاج، پارلیمنٹ کے احاطے میں گھس گئے مظاہرین، اب تک چودہ ہلاک، سینکڑوں زخمی
کھٹمنڈو ضلعی انتظامیہ نے بنیشور کے آس پاس کے بڑے علاقوں میں دوپہر 12:30 سے رات 10 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا۔
Published : September 8, 2025 at 3:32 PM IST
کھٹمنڈو، نیپال: جنرل زیڈ مظاہرین نے پیر کو نیو بنیشور میں وفاقی پارلیمنٹ کے احاطے میں پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر اور گیٹ پر چھلانگ لگا کر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے پہلے امن برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا لیکن پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔
صورتحال خراب ہونے کے بعد کھٹمنڈو ضلع انتظامیہ نے بنیشور کے آس پاس کے بڑے علاقوں میں دوپہر 12:30 سے رات 10 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا۔ چیف ڈسٹرکٹ آفیسر چھبی رجال کے دستخط شدہ کرفیو نوٹس کے مطابق یہ فیصلہ لوکل ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2028 کے سیکشن 6 (A) کے مطابق کیا گیا ہے۔
#WATCH | Nepal: Thousands of people stage massive protest in Kathmandu against the ban on social media sites, including Facebook, Instagram, WhatsApp and others. pic.twitter.com/sJWDaIoRhB— ANI (@ANI) September 8, 2025
کرفیو نیو بنیشور چوک سے مغرب کی طرف ایورسٹ ہوٹل کے ساتھ بجولی بازار پل تک، مشرق کی طرف شانتی نگر کے من بھون کے ساتھ ٹنکونے چوک، شمال کی طرف آئیپلیکس مال کے ساتھ رتنا راجیہ مدھیامک ودیالیہ اور جنوب کی طرف شنکھمول پل تک پھیلا ہوا ہے۔
#WATCH | Nepal | Protest turned violent in Kathmandu as people staged a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters. pic.twitter.com/YWNj3R0wUG— ANI (@ANI) September 8, 2025
ایک احتجاجی مارا گیا
دریں اثنا، نیو بنیشور میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں ایک مظاہرین کی موت ہو گئی ہے۔ سول اسپتال کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر موہن چندر رگمی نے تصدیق کی کہ علاج کے دوران ایک شخص کی موت ہوگئی۔ متوفی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔
#WATCH | Nepal | Protestors vandalise the Parliament gate as the protest turned violent in Kathmandu, as people staged a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters pic.twitter.com/dkh9Mg7BGc— ANI (@ANI) September 8, 2025
موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی
دی ہمالین کے مطابق، مظاہرین نے دمک چوک سے میونسپل کارپوریشن آفس کی طرف مارچ کیا، وزیر اعظم کے پی شرما اولی کا پتلا جلایا اور میونسپل کارپوریشن کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے ربڑ کی گولیاں چلائیں جب کہ مظاہرین نے کئی موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی۔
#UPDATE | Nepal Police says, " nine people have lost their lives as protest turned violent in kathmandu as people staged a massive protest against the ban on facebook, instagram, whatsapp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters" https://t.co/2gM8GGjJdx— ANI (@ANI) September 8, 2025
دی کھٹمنڈو پوسٹ کے مطابق، انہوں نے کہا کہ درجنوں زخمی مظاہرین اسپتال، ایورسٹ اسپتال اور دیگر قریبی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مظاہرین کے ممنوعہ علاقے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ پولیس نے ان پر واٹر کینن، آنسو گیس اور گولہ بارود سے جوابی فائرنگ کی جس سے متعدد افراد زخمی ہوگئے۔
#WATCH | Nepal | Protest turned violent in Kathmandu as people staged a massive protest outside Kathmandu Parliament against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters. pic.twitter.com/jifSQlHFqC— ANI (@ANI) September 8, 2025
#WATCH | Nepal | Protest turned violent in Kathmandu as people staged a massive protest outside Kathmandu Parliament against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites, leading to clashes between police and protesters. pic.twitter.com/XsGv1u6UFY— ANI (@ANI) September 8, 2025
سوشل میڈیا کی بندش کے لیے احتجاج
آپ کو بتا دیں کہ مظاہرین کھٹمنڈو، پوکھرا، بٹوال، برات نگر اور دیگر شہروں میں کرپشن اور حکومت کے سوشل میڈیا بند کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بنیشور میں کچھ نوجوانوں کو پولیس گارڈ ہاؤس پر چڑھتے دیکھا گیا اس سے پہلے کہ سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس چلائی۔ حکام پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مظاہرین کو ہٹانے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔
مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا
حکام نے بنیشور میں حالات کو انتہائی کشیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پارلیمنٹ کے احاطے میں گھس گئے جس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ جنریشن زیڈ یوتھ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کو ابتدا میں پرامن قرار دیا گیا تھا لیکن رکاوٹیں توڑنے کے بعد یہ پرتشدد ہو گیا۔
#WATCH | Kathmandu, Nepal | Protestors climb over police barricades as they stage a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites. pic.twitter.com/mHBC4C7qVV— ANI (@ANI) September 8, 2025