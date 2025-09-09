نیپال: سوشل میڈیا پر پابندی واپس لے لی گئی، کے پی شرما حکومت نے احتجاج کے بعد لیا فیصلہ، احتجاج میں اب تک انیس ہلاک
نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف احتجاج، ملک بھر میں تشدد۔ صورتحال خراب ہونے کے بعد وزیراعظم نے ہنگامی اجلاس کیا۔ تفصیلات جانیں۔
Published : September 9, 2025 at 9:58 AM IST
کاٹھمنڈو، نیپال: پڑوسی ملک نیپال میں پیر کو ہونے والے مظاہروں میں انیس افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوگئے۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ یہ مظاہرے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ایکس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حکومت کی پابندی کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران مظاہرین اور فسادات پر قابو پانے والی فورسز کے درمیان ایک دن کی مہلک جھڑپوں کے بعد، نیپال کی حکومت نے پیر کو دیر گئے اعلان کیا کہ اس نے سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کا اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق نوجوانوں کے پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے، جب کہ وزیر داخلہ رمیش لیکھک نے اس صورتحال پر استعفیٰ دے دیا۔ نیپال کے وزیر برائے مواصلات، اطلاعات اور نشریات پرتھوی سبا گرونگ نے اعلان کیا کہ حکومت نے کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے اپنے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔
نیپال کی کے پی شرما حکومت نے احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی واپس لے لی
نیپال کی کے پی شرما اولی حکومت نے کافی احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی واپس لے لی ہے۔ نیپال کے وزیر اطلاعات پرتھوی سبا گرونگ نے کابینہ کے اجلاس کے بعد اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی فوری طور پر واپس لے لی ہے۔
اقوام متحدہ نیپال کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے
اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق پولیس پر سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کو فائرنگ کرکے ہلاک کرنے کے الزامات کے بعد اقوام متحدہ نے فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شامداسانی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ نیپال میں مظاہرین کی ہلاکتوں اور زخمیوں سے صدمے میں ہیں اور فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہزاروں نوجوان نیپالی کھٹمنڈو کی سڑکوں پر نکل آئے۔ جب مظاہرین نے خاردار تاریں توڑ کر پارلیمنٹ کے قریب ایک ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے ربڑ کی گولیوں، آنسو گیس، واٹر کینن اور لاٹھیوں کا استعمال کیا۔
مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے کے بعد نیپال کے وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا
نیپال کے وزیر داخلہ رمیش لیکھک نے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ بالواتار میں کابینہ کے اجلاس کے دوران اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کیا۔
'یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ احتجاج میں کیا ہو رہا ہے'، مظاہرین نے کہا
ایک مظاہرین نے کہا، "میرا کالج اس جگہ کے قریب ہے جہاں سے یہ احتجاج شروع ہوا تھا۔ جب میں باہر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیپالی شہری ہونے کی وجہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوا... یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ احتجاج میں کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔"
'وی جنرل زیڈ سماجی انصاف چاہتے ہیں'، طلباء ایسے پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں
احتجاج کی وجہ کیا ہے؟میڈیا رپورٹس کے مطابق لوگوں نے مبینہ کرپشن اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حالیہ پابندی پر حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین We Gen Z Want Social Justice جیسے پلے کارڈز لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت سوشل میڈیا پر لگائی گئی پابندی کو جلد از جلد بحال کرے۔ حکومت نے ان سوشل میڈیا کو نیپال میں رجسٹر کرنے کو کہا تھا۔
پی ایم اولی کے گھر پر پتھراؤ، کئی شہروں میں کرفیو نافذ
کھٹمنڈو پوسٹ کے مطابق دمک میں مظاہرین نے وزیراعظم اولی کے گھر پر پتھراؤ کیا، مظاہرین نے ٹائر جلا کر ایسٹ ویسٹ ہائی وے کو بلاک کردیا، پولیس نے وارننگ کے طور پر گولیاں چلائیں۔ نیپال میں جنریشن زیڈ مظاہروں میں 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔
اولی حکومت چین کے قریب ہو رہی ہے، تشویش کا باعث بن گئی
خارجہ امور کے ماہر برہما چیلانی نے کہا، "جولائی 2024 میں چوتھی بار نیپال کے وزیر اعظم بننے کے بعد کمیونسٹ رہنما کے پی شرما اولی نے ٹک ٹاک پر سے پابندی ہٹانے سمیت چین کے قریب جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اولی نے X، فیس بک اور واٹس ایپ سمیت بیشتر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔" گولی چلانے کا حکم، مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت میں گھس گئے۔
مظاہرین کی جانب سے پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگانے کے بعد نیپال کی حکومت نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا۔
اہم علاقوں میں سکیورٹی فورسز تعینات، مظاہرین سے جھڑپیں
نیپال کے دارالحکومت میں حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد کشیدگی پھیل گئی ہے اور لوگ سخت ناراض ہیں۔ آزادی اظہار کا مطالبہ کرنے والے پوسٹرز اور بینرز اٹھائے ہوئے مظاہرین کی سکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں۔ اہم علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
نیپالی فوج نے گولیاں چلائیں، کئی طلبہ زخمی
سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پورے نیپال میں احتجاج جاری ہے۔ اس تحریک کی قیادت کون کر رہا ہے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک بے ساختہ ہے۔ نیپالی فوج نے حالات پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کی۔ کئی طلباء زخمی ہوئے۔