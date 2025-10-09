ہریانہ راجستھان سرحد پر نوح کے مسلم نوجوان جمیل کا قتل، پولیس پر سنسنی خیز الزام
نوح کے رہنے والے جمیل کو ہریانہ-راجستھان سرحد پر قتل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے قتل کا الزام پولیس پر عائد کیا ہے۔
Published : October 9, 2025 at 7:47 AM IST
نوح: ہریانہ راجستھان سرحد پر نوح کے ایک نوجوان جمیل کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مقامی لوگوں نے پولیس پر قتل کے الزامات عائد کیے ہیں جس کے بعد تفتیش جاری ہے۔
جمیل کا قتل
بدھ کی صبح ایک سنسنی خیز واقعے میں نوح ضلع کے لوہنگا کلاں گاؤں کے رہنے والے جمیل ولد نور محمد کو مانوتا اور بھوری گاؤں کے بیچ قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا، جائے وقوعہ کے قریب واقع ایک مکان کے مالک حافظ نے بتایا، "جمیل مانوتا ہریانہ سے موٹر سائیکل پر آرہا تھا۔ اسے پولیس نے مارا ہے۔ حملہ آور شہری لباس میں تھے۔" ایک اور عینی شاہد معظم نے کہا، "اسے پولیس والوں نے مارا ہے۔ ہم لوگوں نے مخالفت کی حملہ آوروں نے کہا، 'ہم پولیس والے ہیں، معاملے سے دور رہو، ورنہ تم پر آفت آ جائے گی۔' حملہ آور کرتا پاجامہ پہنے تھے۔"
پولیس مخبر نٹور پر الزام
جمیل کے رشتہ دار سلیم کے مطابق، "یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا، مخبر نٹور نے جمیل کی ریکی کی تھی اور سرحد پر پہنچتے ہی اس پر حملہ کروایا، پولیس جائے وقوع پر پہنچی لیکن واقعے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، وہیں قتل ہوا ہے اور پولیس واردات کو دوسری جگہ دکھا رہی ہے، پولیس نے قتل نہیں کیا لیکن نٹور نے کیا ہے۔ یہ واضح ہے۔ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ چچا جمیل بائیک سے آئے تھے۔ نٹور کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے پیچھے سے جمیل پر حملہ کیا۔ لاٹھی مارنے سے اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں پولیس کی گاڑی آئی اور لاش اور جمیل کی گاڑی لے گئی۔'' انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "جب تک قتل کا کیس درج نہیں ہو جاتا، تب تک لاش نہیں لیں گے۔ پولیس ہمیں شکایت دینے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں پولیس پر بھروسہ نہیں ہے۔"
پولیس کا بیان
پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر راجستھان کے پہاڑی تھانے بھیج دیا ہے، جہاں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ جائے وقوع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ 'فرانزک سائنس لیب سے ایک ٹیم کو بلایا گیا ہے اور تمام زاویوں سے جانچ کی جارہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آور پولیس اہلکار تھے یا عام شہری۔' نوح ضلع انتظامیہ نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور سرحدی علاقے میں چوکسی بڑھا دی ہے۔
ایس ایچ او نے کیا کہا؟
راجستھان کے پہاڑی تھانے کے انچارج یوگیندر سنگھ نے کہا کہ، "مقتول کے اہل خانہ کی جانب سے شکایت موصول ہوتے ہی کارروائی کی جائے گی۔ اہل خانہ نے دیر شام تک پہاڑی راجستھان پولیس میں شکایت درج نہیں کرائی تھی، جس کی وجہ سے اب جمعرات کو پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔"
