لاہور: پاکستان کے پنجاب میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران سیلاب نے 37 لاکھ افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ ایسے میں ممبئی دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کا سیاسی ونگ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں سرگرم ہو گیا ہے۔
پاکستان مرکزی مسلم لیگ (پی ایم ایم ایل) کی جانب سے جمعرات کو ایک بیان کے ساتھ جاری کردہ ایک تصویر میں ڈپٹی کمشنر (فیصل آباد) کیپٹن (ر) ندیم ناصر کو بدھ کے روز ضلع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنے ارکان کے ساتھ کشتی پر سوار دکھایا گیا ہے۔ پی ایم ایم ایل سعید کے کالعدم گروپوں کا نیا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔
ناصر کے پی ایم ایم ایل ٹیم کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل-این) کی زیرقیادت صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
پی ایم ایم ایل کالعدم جماعت الدعوۃ (جے یو ڈی) کا ایک سیاسی ونگ ہے اور لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) کا ایک محاذ ہے جس نے ہندوستان کے کئی حصوں میں دہشت گردانہ حملے کیے ہیں، بشمول 2008 میں 26/11 کا ہولناک ممبئی حملہ جس میں 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
سعید اقوام متحدہ کی طرف سے نامزد دہشت گرد ہے جس پر امریکہ نے 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام رکھا تھا۔ جولائی 2019 میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے مقدمے میں اسے گرفتار کیا گیا، وہ 2019 سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔
آپریشن سندور کے حصے کے طور پر، ہندوستانی فوج نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں مریدکے میں لشکر طیبہ کے اڈے کو نشانہ بنایا جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جے یو ڈی کے تین کارکن مارے گئے اور ان کے جنازے میں پاک فوج، پولیس اور سویلین بیوروکریسی کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
ذرائع نے یہاں بتایا کہ آپریشن سندور کے بعد سے پی ایم ایم ایل پہلے سے زیادہ فعال ہو گئی ہے اور اسے مرکز اور صوبے دونوں میں پی ایم ایل-این کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔
پنجاب کی پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا کے مطابق پنجاب بھر میں سیلاب سے تقریباً 37 لاکھ متاثر ہوئے ہیں اور گزشتہ دو ہفتوں میں پنجاب کے 3,900 سے زائد دیہات زیر آب آچکے ہیں۔
پی ڈی ایم اے نے کہا کہ اس دوران 23 اگست کو سیلاب شروع ہونے کے بعد سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔
1.4 ملین رہائشیوں اور 10 لاکھ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
