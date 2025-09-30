جنرل زیڈ مظاہرے نیپال اور بھارت کے راستے مڈغاسکر پہنچے، پرتشدد جھڑپوں میں اب تک بائیس افراد ہلاک، صدر نے حکومت کو کردیا برطرف
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے پیر کو کہا کہ مڈغاسکر میں مظاہروں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں 22 افراد مارے گئے۔
Published : September 30, 2025 at 11:42 AM IST
اینٹاناناریوو: مڈغاسکر کے صدر اینڈری روزویلینا نے پیر کو وزیر اعظم اور ان کی باقی حکومت کو برطرف کر دیا جس کے جواب میں بحر ہند کے جزیرے پر مہلک جنرل زیڈ (Gen-Z) کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے درمیان میں بجلی اور پانی کی فراہمی میں خلل پڑا۔
صدر روزویلینا (Razoelina) نے قومی سطح پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا کہ وزیر اعظم کرسچن نٹسے اور دیگر سرکاری اہلکار نئی حکومت کے قیام تک عبوری بنیادوں پر عہدے پر فائز رہیں گے۔ انہوں نے سرکاری عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کیں اور نئے وزیر اعظم کو تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے تین دن کا وقت دیا۔
مظاہرین کے مختلف مطالبات
روزویلینا نے کہا، "آپ کے مطالبات پورے ہو گئے ہیں اور اگر حکومت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی توقع کے مطابق ڈیلیور نہیں کیا تو میں معذرت خواہ ہوں۔" مظاہرین نے اینٹسے (Ntsay) اور روزویلینا (Rajoelina) دونوں کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن روزویلینا Rajoelina نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔
نیپال، بھارت اور کینیا میں جنرل زیڈ احتجاج
بجلی اور پانی کی مسلسل بندش کے خلاف احتجاج جمعرات کو شروع ہوا، ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ اس کے بعد حکومت نے دارالحکومت اینٹاناناریوو اور دیگر بڑے شہروں میں رات کے کرفیو کا حکم دیا۔ ان مظاہروں نے سوشل میڈیا پر زور پکڑا اور یہ نیپال، بھارت اور کینیا میں نوجوانوں کی زیر قیادت حکومت مخالف حالیہ مظاہروں کی طرح ہی ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے پیر کے روز کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں 22 افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے سکیورٹی فورسز کی طرف سے "پرتشدد ردعمل" کا الزام لگایا۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ مظاہروں میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ سکیورٹی فورسز نے مظاہرین اور راہگیروں کو ہلاک کیا، تاہم کچھ ہلاکتیں مظاہرین سے غیر متعلق گروہوں کے تشدد اور لوٹ مار کی وجہ سے بھی ہوئیں۔
فورسز نے غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک "مڈغاسکر میں جاری مظاہروں پر سکیورٹی فورسز کے پرتشدد ردعمل سے حیران ہیں۔" انہوں نے کہا کہ احتجاج جمعرات کو پرامن طور پر شروع ہوا، لیکن سکیورٹی فورسز نے غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا، آنسو گیس فائر کی، مظاہرین کو مارا پیٹا اور گرفتار کیا۔ کچھ اہلکاروں نے گولہ بارود کا بھی استعمال کیا۔
مڈغاسکر کے وزیر خارجہ راستا رافراویٹافیکا نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی ہلاکتوں کی تعداد کو متنازعہ قرار دیتے ہوئے کہا، "حکومت 22 افراد کی ہلاکت کی سختی سے تردید کرتی ہے۔" تاہم مڈغاسکر کے حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کتنے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔
سکیورٹی فورسز دوبار آنسو گیس فائر کرنے پر مجبور
روزویلینا نے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں جنہوں نے احتجاج میں اپنے پیاروں کو کھو دیا، لیکن انہوں نے پیر کو مرنے والوں کی تعداد کا انکشاف نہیں کیا۔ پیر کے روز اینٹاناناریوو اور دیگر شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر لوٹ آئے اور سکیورٹی فورسز کو دوبارہ آنسو گیس فائر کرنے پر مجبور کر دیا۔
کیبل کار پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے اسٹیشنس میں آگ
پچھلے پانچ دنوں کے دوران، مظاہرین نے جلتے ہوئے ٹائروں اور پتھروں سے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، جب کہ اینٹاناناریوو کے نئے کیبل کار پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے متعدد اسٹیشنوں کو آگ لگا دی گئی۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ مظاہرین نے روزویلینا کے قریبی سمجھے جانے والے کچھ سیاستدانوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ حکومت نے جمعرات سے شروع ہونے والے اینٹاناناریوو میں اور جمعہ سے شروع ہونے والے دوسرے بڑے شہروں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا۔
مڈغاسکر کہاں واقع ہے؟
مڈغاسکر افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک وسیع جزیرہ ہے جس کی آبادی 31 ملین ہے۔ مظاہرین وسیع پیمانے پر غربت اور پانی اور بجلی کی قابل اعتماد فراہمی کو یقینی بنانے میں حکام کی ناکامی پر ناراض ہیں۔ ورلڈ بینک نے حالیہ برسوں میں مڈغاسکر کے شہری علاقوں میں غربت کی سطح میں تیزی سے اضافے کی دستاویز کی ہے۔
"جسٹس فار مڈغاسکر،" "لیو"
مظاہرین نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے یا جاپانی اینیمی ٹی وی سیریز "ون پیس" سے کارٹون کی کھوپڑی اور ہڈیوں والی ٹی شرٹس پہنے ہوئے تھے، یہ علامت حال ہی میں نیپال اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ حصوں میں حکومت مخالف مظاہرین کے ذریعہ استعمال کی گئی تھی۔ مڈغاسکر میں مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا "جسٹس فار مڈغاسکر،" "لیو" — جس کا مطلب ہے "ہم تنگ آ چکے ہیں" اور "ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، نہ صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں۔"
واضح رہے کہ 51 سالہ روزویلینا 2019 سے صدر ہیں اور اس سے قبل 2009 کی بغاوت کے بعد عبوری حکومت کی قیادت کر چکے ہیں۔ وہ 2023 کے انتخابات میں دوبارہ منتخب ہوئے جس کا زیادہ تر اپوزیشن امیدواروں نے بائیکاٹ کیا۔
