یمن میں کارگو جہاز پر میزائل لگنے سے دو افراد زخمی، جہاز کا عملہ ہوا فرار
یمن میں کام کرنے والی یوروپی بحریہ کے آپریشن ایسپائڈس نے کہا کہ عملے کو بچانے کے بعد منروا گراچٹ "آگ اور بہہ رہا تھا"۔
Published : September 30, 2025 at 12:29 PM IST
دبئی: یمن کے حوثی باغیوں کے میزائل حملے نے پیر کے روز خلیج عدن میں ایک ڈچ پرچم والے کارگو جہاز کو آگ لگا دی، جس سے دو ملاح زخمی ہو گئے اور عملے کو تباہ شدہ جہاز کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، حکام نے بتایا۔ بحیرہ احمر سے تھوڑے فاصلے پر خلیج عدن میں یہ سب سے سنگین حملہ تھا، جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے جولائی میں دو بحری جہازوں کو ڈبو دیا تھا۔
اگرچہ باغیوں نے Minervagracht پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن انہوں نے اسرائیل اور حماس جنگ کے خلاف اپنی مہم کے ایک حصے کے طور پر غزہ کی پٹی میں بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے، خاص طور پر جب اسرائیل ایک نئی زمینی کارروائی میں غزہ شہر پر قبضہ کر رہا ہے۔ دریں اثنا، اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر اس کے جوہری پروگرام پر دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد مشرق وسطیٰ میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔
23 ستمبر کو خلیج عدن میں ایک ناکام حملے میں Minervagracht کو نشانہ بنایا گیا، جو مشرقی افریقہ کو جزیرہ نما عرب سے الگ کرنے والی آبنائے باب المندب کے ذریعے بحیرہ احمر سے ملاتا ہے۔ پیر کے روز، یمن میں کچھ لوگوں کی طرف سے مشاہدہ کیا گیا ایک میزائل منروا گراچٹ پر گرا۔
جہاز کے مالک سپلیتھوف نے اس حملے کو "جہاز کو بھاری نقصان" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر نے جہاز کے عملے کے 19 ارکان کو نکالا، جن میں سے دو زخمی ہوئے۔
اس خطے میں کام کرنے والی ایک یورپی بحری فوج نے، جسے آپریشن ایسپائڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، نے منگل کی صبح کہا کہ عملے کو بچانے کے بعد Minervagracht "آگ اور بہتی ہوئی" تھی۔ اس نے جہاز کے عملے کی شناخت فلپائن، روس، سری لنکا اور یوکرین سے کی تھی۔ ان میں سے ایک زخمی ہے اور حالت مستحکم ہے۔ ایک اور شدید زخمی ہے اور اسے طبی امداد کے لیے جبوتی منتقل کر دیا گیا ہے۔
فرانسیسی فوج کے میری ٹائم انفارمیشن، کوآپریشن اور آگاہی مرکز نے حملہ کرنے والے حوثیوں کی شناخت کی ہے۔ حوثی اپنے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے گھنٹوں، یہاں تک کہ دنوں تک انتظار کرتے ہیں اور ابھی تک ایسا کرنا باقی ہے۔
باغیوں نے غزہ میں جنگ کے جواب میں 100 سے زائد بحری جہازوں اور اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔
تاہم، گروپ کے پچھلے اہداف کا اسرائیل سے بہت کم یا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ امریکی بحریہ کے زیر انتظام جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے پہلے کہا تھا کہ Minervagracht کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
حوثیوں کے حملے نے باغیوں کے حالیہ حملوں کے دائرہ کار کو مزید وسعت دی ہے، جیسا کہ اگست 2024 میں منروا گراٹ سے قبل خلیج عدن میں تجارتی جہاز پر آخری ریکارڈ شدہ حملہ ہوا تھا۔ پچھلے دو سالوں میں ان کے حملوں نے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو متاثر کیا ہے، جس کے ذریعے سالانہ جنگ سے قبل تقریباً 1 ٹریلین ڈالر مالیت کا سامان ضائع ہوتا تھا۔
حوثیوں نے جنگ میں مختصر جنگ بندی کے دوران اپنے حملے روک دیے۔ اس کے بعد باغیوں کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر فضائی حملوں کی ایک شدید ہفتہ وار مہم شروع کی گئی۔ حوثیوں نے جولائی میں دو بحری جہازوں کو ڈبو دیا تھا جس میں کم از کم چار افراد ہلاک ہوئے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ دیگر جہاز باغیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے اس سے قبل مہم کے دوران دو دیگر بحری جہازوں کو بھی ڈبو دیا تھا۔