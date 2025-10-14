میکسیکو میں سیلاب سے تباہی، 64 افراد ہلاک، 65 لوگ لاپتہ
ریسکیو ٹیمیں وسطی اور مشرقی میکسیکو میں تباہ کن سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔
Published : October 14, 2025 at 1:06 PM IST
پوزا ریکا: میکسیکو میں گذشتہ ہفتے کئی دنوں تک ہوئی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں کئی ریاستیں تباہ کن سیلاب کی زد میں ہیں۔ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ اور پلوں کے انہدام سمیت متعدد واقعات میں 65 لوگ ہلاک ہو گئے جب کہ 65 افراد ہی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں پیر کو وسطی اور مشرقی میکسیکو میں تباہ کن سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں تک تیزی سے پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔
سیلاب کے کئی دنوں کے بعد بھی پیر کو درجنوں چھوٹی کمیونٹیز سڑک کے ذریعے ناقابل رسائی رہیں۔ رہائشیوں اور امدادی کارکنوں نے خوراک اور دیگر سامان کی فراہمی کے لیے راستے صاف کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔
صدر کلاڈیا شین بام نے پیر کے روز کہا کہ تقریباً 10,000 فوجیوں کو کشتیوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے تاکہ امدادی کارروائیوں میں مدد کی جا سکے اور پھنسے ہوئے لوگوں تک ضروری خوراک اور پانی پہنچایا جا سکے۔
بے گھر ہونے والوں کے لیے پناہ گاہیں کھول دی گئی ہیں، اور باقی دنیا سے کٹے ہوئے لوگوں کو ضروری سامان پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ صدر نے پیر کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ "خوراک اور پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سی پروازوں کی ضرورت ہے۔"
میکسیکو کی سول پروٹیکشن اتھارٹی کی سربراہ لورا ویلزکیز کے مطابق، ریاستیں ویراکروز، ہڈالگو اور پیوبلا کئی دنوں کی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔
صرف ہیڈلگو میں 43 افراد لاپتہ ہیں۔ اس سے صرف 12 گھنٹے پہلے مرنے والوں کی تعداد 47 تھی، جو کہ تباہی کے تیزی سے پھیلتے ہوئے پیمانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ دارالحکومت میکسیکو سٹی ملک بھر میں اس سال خاص طور پر بھاری بارش ہوئی۔
میکسیکو میں مئی سے اکتوبر تک بارشوں کے موسم میں موسلادھار بارشیں عام ہیں لیکن ماہرین موسمیات کے مطابق گذشتہ ہفتے ہونے والی موسلا دھار بارش خلیج میکسیکو سے آنے والے اشنکٹبندیی نظام اور شمال سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے شدت اختیار کر گئی۔
کئی دریاؤں سے گھری ریاست ویراکروز کے ساحلی شہروں اور قصبوں کے رہائشیوں کو گزشتہ جمعہ کو پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ وہیں کئی اونچے علاقوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کے متعدد واقعات پیش آئے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے راحت اور بچاؤ کے کاموں میں بھی دقتیں آئیں۔ دریں اثنا ملک کے بہت سے حصوں میں آسمان صاف ہو گیا، جس سے بھاری مشینری سے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں:
نیپال میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 52 افراد ہلاک، متعدد لوگ لاپتہ اور زخمی
سیلاب کے بعد جموں و کشمیر میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خطرہ، رواں سال جولائی تک 79 ہزار سے زائد کیسز درج