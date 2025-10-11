نوبل امن انعام یافتہ ماچاڈو نے دل بڑا کیا: کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو میں وقف کرتی ہوں ایوارڈ
نوبل امن انعام یافتہ ماریا کورینا ماچاڈو نے نوبل امن ایوارڈ امریکی صدر ٹرمپ کے نام کیا ہے۔
Published : October 11, 2025 at 1:22 AM IST
کراکس: وینزویلا کی اپوزیشن رہنما اور نوبل امن انعام یافتہ ماریہ کورینا ماچاڈو نے اپنا ایوارڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کر دیا ہے۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، ماچاڈو نے وینزویلا کی لڑائی میں ٹرمپ کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ صدر نکولس مادورو کی آمریت سے لڑتے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے ہمیشہ امریکہ کی حمایت کی قدر کی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مسلسل نوبل امن انعام کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید برآں، ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سات سے زیادہ جنگیں روکی ہیں، اس لیے وہ اس ایوارڈ کے مستحق ہیں۔
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
ماچاڈو نے انسٹاگرام پر لکھا کہ وینزویلا کے لوگوں کی جدوجہد کا یہ اعتراف ان کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ایک تحریک ہے۔ ماچاڈو نے پوسٹ میں کہا، "ہم فتح کے دہانے پر ہیں، اور آج، پہلے سے کہیں زیادہ، ہم آزادی اور جمہوریت کے حصول میں اپنے اہم اتحادیوں کے طور پر صدر ٹرمپ، ریاستہائے متحدہ کے عوام، لاطینی امریکہ کے لوگوں اور دنیا کی جمہوری اقوام پر بھروسہ کرتے ہیں۔"
وینزویلا کی ماریا کورینا ماچاڈو کو اس سال کا نوبل امن انعام دینے کا اعلان کیا گیا۔ ان کی پہچان ایک ایسی خاتون کے طور پر ہوئی جس نے اندھیروں میں جمہوریت کے شعلے کو جلائے رکھا۔ ناروے کی نوبل کمیٹی کے چیئرمین جورگن واتنے فریڈنس نے کہا کہ وینزویلا کے صدارتی انتخابات میں حزب اختلاف کی امیدوار ماریا کو صدر نکولس مادورو کی حکومت کے خلاف ایک بار گہری منقسم اپوزیشن کو متحد کرنے میں ان کے کلیدی کردار کے لیے سراہا گیا۔
فریڈنس نے کہا کہ ماچاڈو کو گزشتہ ایک سال سے روپوش ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اپنی جان کو لاحق خطرات کے باوجود، وہ ملک میں ہی رہتی ہے، اور اس فیصلے نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ماریہ کے قریبی ساتھی ایڈمنڈو گونزالیز (جو اسپین میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں) نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اس سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ویڈیو میں ماریہ کو گونزالیز سے کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، "میں حیران ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔"