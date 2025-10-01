فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے سے تباہی، 20 سے زیادہ لوگوں کی موت، متعدد عمارتیں زمین بوس
اس زلزلے کا مرکز 90,000 کی آبادی والے شہر کے قریب تھا۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔
منیلا: فلپائن میں منگل کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر تقریباً 6.9 ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ دوپہر کے طاقتور زلزلے نے ملک کے کئی حصوں میں پتھر اور کنکریٹ کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ ملبہ گرنے سے 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، زخمیوں کی تعداد اور زیادہ بتائی جا رہی ہے۔
فائر آفیسر رے کینیٹے نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز تقریباً 90,000 کی آبادی والے ساحلی شہر بوگو سے تقریباً 17 کلومیٹر (10 میل) شمال مشرق میں تھا۔ شدید زلزلے کی وجہ سے کنکریٹ کی دیواروں اور فائر اسٹیشن کو نقصان پہنچا، شہر کی بجلی کی سپلائی بند ہو گئی، اور سڑکوں پر گہری دراڑیں پڑ گئیں۔ کینیٹے نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ "ہم اپنی بیرک میں تھے جب زمین ہلنے لگی، ہم باہر بھاگے، لیکن زوردار جھٹکوں نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔" انہوں نے کہا کہ وہ اور تین دیگر فائر فائٹرز زخمی ہو گئے۔
کینیٹے نے کہا کہ اسفالٹ اور کنکریٹ کی سڑکوں میں گہری دراڑیں پڑنے سے کئی تجارتی اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بوگو کے قریب دان بنتایان قصبے میں ایک پرانے رومن کیتھولک چرچ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سیبو کی گورنر پامیلا باریکواٹرو نے کہا کہ بوگو شہر اور دیگر مقامات پر غیر معینہ تعداد میں گھروں اور ایک ہسپتال کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقصان، ہلاکتوں اور زخمیوں کا علم صبح ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ وہیں متعلقہ افسران نے کہا کہ "ہم وہاں ٹراما ٹیم بھیج رہے ہیں۔"
فلپائن کے انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی نے اس سے قبل سونامی کی وارننگ جاری کی تھی اور لوگوں کو محفوظ اور قریبی صوبوں لیٹے اور بلیران میں ساحلی پٹی سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ٹریسیٹو بیکول کول نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ سونامی کی وارننگ کو بعد میں واپس لے لیا گیا اور لہروں میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں دیکھا گیا۔ وسطی فلپائن کے صوبے جمعہ کو آئے طوفان سے اب بھی جوجھ ہی رہے تھے، جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے، پورے شہروں اور قصبوں کی بجلی منقطع ہو گئی، اور ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ فلپائن دنیا کے سب سے زیادہ تباہی کا شکار ممالک میں سے ایک ہے، اکثر زلزلوں اور آتش فشاں پھٹنے سے متاثر ہوتا ہے۔
مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ
فائر حکام نے بتایا کہ راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ملبے تلے بہت سے لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
فلپائن ایک ایسا ملک ہے جو مسلسل زلزلوں کا شکار رہتا ہے، کیونکہ یہ بحر الکاہل کے "رنگ آف فائر" پر واقع ہے۔ جہاں ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت اکثر زلزلوں کا باعث بنتی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور زلزلہ 2013 میں آیا تھا جس کی شدت 7.2 تھی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔
