منیاپولس: امریکہ کے منیاپولس میں ایک کیتھولک اسکول میں بدھ کو پیش آئے فائرنگ کے ایک واقعے میں دو بچے ہلاک اور 14 بچوں سمیت 17 افراد زخمی ہوگئے۔ وہیں حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ مقامی حکام اور اسپتال کے عہدیداروں نے اس واقعے کی جانکاری دی۔
منیاپولس کے پولیس چیف اور میئر نے بتایا کہ اسکول میں اسمبلی کے دوران فائرنگ سے دو بچے جاں بحق اور 14 بچوں سمیت 17 افراد زخمی ہوگئے، حملہ آور بھی مارا گیا۔
منیاپولس کے پولیس چیف برائن اوہارا نے بتایا کہ حملہ آور، پستول سمیت ہتھیاروں سے لیس تھا، وہ چرچ کی طرف گیا اور اینونسیشن کیتھولک اسکول میں دعائیہ کے دوران بینچوں پر بیٹھے بچوں پر کھڑکیوں سے گولی چلا دی۔ اوہارا نے کہا کہ فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص کو مار گرایا گیا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔
گورنر ٹم والٹز نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہیں فائرنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، "میں ان بچوں اور اساتذہ کے لیے دعا کر رہا ہوں جن کے اسکول کا پہلا ہفتہ تشدد کے اس خوفناک عمل سے متاثر ہوا۔"
ایک مقامی ہسپتال نے بیان جاری کر کے کہا کہ ان کے یہاں پانچ بچوں کو علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ مینیسوٹا کے سب سے بڑے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ ہینپین ہیلتھ کیئر نے کہا کہ وہ شوٹنگ میں زخمی ہونے والے مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔
پولیس، ایف بی آئی اور دیگر وفاقی ایجنٹس اور ایمبولینسیں اسکول پہنچ گئیں، جب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا 'ٹروتھ' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں "خوفناک فائرنگ" کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے اور وائٹ ہاؤس اس پر نظر بنائے ہوئے ہے۔ سکول کو خالی کرا لیا گیا ہے۔
پری کنڈرگارٹن تا آٹھویں جماعت کے اسکول کی ویب سائٹ کے مطابق یہ ادارہ 1923 سے کام کر رہا ہے، بدھ کے روز صبح 8:15 بجے دعائیہ کے دوران اچانک حملہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ شہر میں 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہونے والی تازہ ترین مہلک شوٹنگ تھی۔ منگل کی سہ پہر منیاپولس کے ایک ہائی اسکول کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور چھ دیگر زخمی ہوگئے۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد شہر میں دو دیگر فائرنگ کے واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔
