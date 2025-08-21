کیف: روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کیا ہے۔ ان حملوں کے دوران روس نے رات بھر 574 ڈرونز اور 40 میزائل داغے جس کی وجہ سے ایک شخص ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہوگئے۔
یوکرین کی فضائیہ نے جمعرات کو کہا کہ روس نے اس سال یوکرین پر اپنا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا۔ اس میں رات بھر 574 ڈرون اور 40 میزائل داغے گئے۔
حکام کے مطابق اس حملے میں زیادہ تر ملک کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک جب کہ 15 دیگر زخمی بھی ہوئے۔
یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیہا نے کہا کہ روس نے مغربی یوکرین میں ایک "بڑے امریکی الیکٹرانکس مینوفیکچرر" پر حملہ کیا۔ یہ مقامات یوکرین کے مغربی حصے کے مشرق اور جنوب میں ہے جو کہ میدان جنگ کی اگلی صفوں سے بہت دور ہیں۔
خیال کیا جاتا ہے کہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی زیادہ تر فوجی امداد وہاں پہنچائی اور ذخیرہ کی جاتی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈرونز کی تعداد کے لحاظ سے یہ اس سال روس کا تیسرا بڑا اور میزائلوں کے لحاظ سے آٹھواں بڑا فضائی حملہ تھا۔ یہ حملے روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کرنے کے بعد تین سالہ جنگ میں امن معاہدے کے لیے امریکہ کی قیادت میں نئی کوششوں کے درمیان ہوئے ہیں۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو نے جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی مذاکرات کے انعقاد کے کوئی مثبت حالات پیدا نہیں کیے۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ سخت پابندیوں اور محصولات سمیت مزید دباؤ ڈالے۔
انہوں نے کہا کہ روس نے "امریکی کاروبار کے خلاف کئی کروز میزائل استعمال کیے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام شہری ادارہ ہے، جو کافی مشینوں جیسی گھریلو استعمال کی اشیاء تیار کرتا ہے۔ "اور وہ بھی روس کا نشانہ بن گیا۔ یہ بہت کچھ کہتا ہے۔"
اس سے قبل زیلنسکی نے کہا تھا کہ یوکرین یہ سمجھنے کے لیے سخت میٹنگ کرے گا کہ اس کے اتحادی کس قسم کی سکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اس سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ مذاکرات کی حمایت کرے گا۔
قومی سلامتی کے مشیروں اور فوجی حکام کے درمیان تفصیلی بات چیت جاری ہے اور زیلنسکی کے خیال میں یہ 10 دنوں کے اندر واضح شکل اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد انہیں امید ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ بات چیت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سہ فریقی فارمیٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔
یورپی رہنماؤں کے ساتھ واشنگٹن کے دورے کے بعد بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ "ہم سات سے دس دنوں کے اندر سکیورٹی گارنٹی کے ڈھانچے پر ایک مفاہمت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس مفاہمت کا بنیاد مقصد سہ فریقی اجلاس کی تیاری کرنا ہے۔
کیف ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ اتحادیوں سے کس قسم کی حمایت کی توقع کر سکتا ہے۔ 30 سے زائد ممالک کے اتحاد نے اصولی طور پر سلامتی کی ضمانتوں میں حصہ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کے کردار پر امریکی ابہام کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی آر آئی اے نووستی کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ماسکو کی شرکت کے بغیر یوکرین میں سکیورٹی انتظامات پر کام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
لاوروف نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ "ہم اس بات پر متفق نہیں ہو سکتے کہ اب روسی فیڈریشن کے بغیر اجتماعی سلامتی کے مسائل کو حل کرنے کی تجویز ہے۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ ہم پہلے ہی ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ روس اپنے مفادات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتا، لیکن ہم مضبوطی اور سختی سے اپنے جائز مفادات کو یقینی بنائیں گے۔"
