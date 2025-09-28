یمنی بندرگاہ پر پاکستانی ایل پی جی ٹینکر پر اسرائیل کا حملہ، ڈرون سے بنایا نشانہ، محسن نقوی کی تصدیق
اس سے قبل حوثی تنظیم بحیرہ احمر میں متعدد اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا چکی ہے جبکہ اس بار پاکستانی جہاز نشانہ بنا ہے۔
Published : September 28, 2025 at 11:56 PM IST
اسلام آباد: اسرائیل نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے پاکستانی جہاز پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ جہاز کے عملے میں پاکستانی، سری لنکن اور ایک نیپالی شہری شامل تھے۔
پاکستانی اخبار ڈان نے رپورٹ کیا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سنیچر کے روز کہا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے یمنی بندرگاہ پر کھڑے ایک مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) ٹینکر کو نشانہ بنایا، جس میں 24 پاکستانیوں سمیت عملے کے 27 ارکان سوار تھے۔
سنیچر کے روز دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتانے کے بعد کہ ایل پی جی ٹینکر پر سوار پاکستانی محفوظ ہیں اور یمنی پانیوں سے نکل رہے ہیں، نقوی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ 17 ستمبر کو جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ راس عیسیٰ بندرگاہ پر کھڑا گیا تھا، جو حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول ہے۔
حوثیوں کے ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے
اسرائیل نے غزہ جنگ کے دوران حوثیوں کے ٹھکانوں پر بارہا حملہ کیا ہے، کیونکہ حوثی تنظیم فلسطینی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے وابستہ جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کر رہے ہیں۔
نقوی کے مطابق ایل پی جی ٹینکر کے عملے میں پاکستانیوں کے علاوہ دو سری لنکن اور ایک نیپالی بھی شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاز کا کپتان بھی پاکستانی تھا۔ نقوی نے مزید بتایا کہ حملے کے بعد ایل پی جی ٹینک میں دھماکہ ہو گیا تھا تاہم عملہ آگ بجھانے میں کامیاب ہوگیا۔
حوثیوں کی کشتیوں نے جہاز کو روک لیا
انہوں نے کہا، "بعد میں حوثی کشتیوں نے جہاز کو روک لیا اور عملے کے ارکان کو یرغمال بنا لیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ٹینکر اور اس کے عملے کو اب حوثیوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ یمنی پانیوں سے باہر ہیں۔
نقوی نے کہا کہ وہ "سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور وزارت داخلہ (MOI) کے دیگر حکام، عمان میں سفیر نوید بخاری اور ان کی ٹیم، سعودی عرب میں ہمارے شراکت داروں اور خاص طور پر ہماری سکیورٹی ایجنسیوں کے افسران کے تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے ایسے غیر معمولی حالات میں دن رات کام کیا جب امید ختم ہو رہی تھی۔"
اس حملے کی خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت کسی بھی ملک کی جانب سے حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
