امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارت اور روس کو سب سے تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔

لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا، ٹرمپ کے بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی/واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی اس پوسٹ کے بعد بھارت امریکہ تعلقات کس حد تک خراب ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو چین سے کھو دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہندوستان اور روس کو سب سے گہرے، تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔

ٹرمپ نے روس اور بھارت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ، ان (بھارت، روس) کا مستقبل طویل اور خوشحال ہو!

اس ہفتے کے شروع میں، مودی اور پوتن سمیت کئی عالمی رہنما چین کے تیانجن میں ایس سی او سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس سمٹ کو ٹرمپ کے سخت ٹیرف کے خلاف احتجاج کے واضح پیغام کے طور پر دیکھا گیا، خاص طور پر ہندوستان کے خلاف۔ سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم مودی، شی جن پنگ اور روسی رہنما پوتن کے درمیان زبردست گرمجوشی نے پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔

یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے روسی تیل کی مسلسل خریداری پر ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے۔ فی الحال بھارت نے اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس پوسٹ پر فی الحال تبصرہ نہیں کر سکتے۔

