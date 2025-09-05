لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا، ٹرمپ کے بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا - TRUMP ON INDIA RUSSIA AND CHINA
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارت اور روس کو سب سے تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔
Published : September 5, 2025 at 4:42 PM IST
نئی دہلی/واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی اس پوسٹ کے بعد بھارت امریکہ تعلقات کس حد تک خراب ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو چین سے کھو دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہندوستان اور روس کو سب سے گہرے، تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔
ٹرمپ نے روس اور بھارت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ، ان (بھارت، روس) کا مستقبل طویل اور خوشحال ہو!
US President Donald Trump writes on Truth Social, " looks like we’ve lost india and russia to deepest, darkest, china. may they have a long and prosperous future together!" pic.twitter.com/psIJcs8RhW— ANI (@ANI) September 5, 2025
اس ہفتے کے شروع میں، مودی اور پوتن سمیت کئی عالمی رہنما چین کے تیانجن میں ایس سی او سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس سمٹ کو ٹرمپ کے سخت ٹیرف کے خلاف احتجاج کے واضح پیغام کے طور پر دیکھا گیا، خاص طور پر ہندوستان کے خلاف۔ سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم مودی، شی جن پنگ اور روسی رہنما پوتن کے درمیان زبردست گرمجوشی نے پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔
#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " i have no comments to offer on this post at this time." https://t.co/D2KHifBrMs pic.twitter.com/lLrgCGmM7g— ANI (@ANI) September 5, 2025
یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے روسی تیل کی مسلسل خریداری پر ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے۔ فی الحال بھارت نے اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس پوسٹ پر فی الحال تبصرہ نہیں کر سکتے۔
