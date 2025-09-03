ETV Bharat / international

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا سنسنی خیز انکشاف - GENOCIDE IN GAZA

تنظیم نے ماضی میں چین کا مسلم ایغوروں کے ساتھ سلوک اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کے کریک ڈاؤن کو نسل کشی قراردیا تھا۔

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ
By AP (Associated Press)

Published : September 3, 2025 at 1:36 PM IST

دی ہیگ، نیدرلینڈ: نسل کشی کا مطالعہ کرنے والے اسکالرس کی سب سے بڑی پیشہ ورانہ تنظیم نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔

بین الاقوامی ایسوسی ایشن آف جینوسائیڈ اسکالرز کے دنیا بھر میں 500 کے قریب ارکان ہیں، جن میں ہولوکاسٹ کے متعدد ماہرین بھی شامل ہیں۔ اس تنظیم کا دعویٰ اور مطالعہ عالمی رائے عامہ میں اسرائیل کو مزید الگ تھلگ کرنے کا کام کر سکتے ہیں اور غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے لیے اس اصطلاح کو استعمال کرنے والی تنظیموں کے بڑھتے ہوئے کورس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

اسرائیل نے تنظیم کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے قرار داد کو "قانونی پیشے کے لیے شرمندگی" قرار دیا۔

گروپ کی قرارداد کے مطابق، "غزہ میں اسرائیل کی پالیسیاں اور اقدامات نسل کشی کی قانونی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔"

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

تنظیم کی صدر اور یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں بین الاقوامی قانون کی پروفیسر میلانی اوبرائن نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا، "جو لوگ نسل کشی کے مطالعہ کے ماہر ہیں وہ اس صورت حال کو دیکھ سکتے ہیں۔"

اس قرارداد کی حمایت 86 فیصد لوگوں نے کی جنہوں نے ووٹ دیا۔ میلانی اوبرائن نے کہا کہ 28 فیصد اراکین نے ووٹنگ میں شرکت کی۔ یہ ایک شرح ہے جو گروپ کی قراردادوں کے لیے مخصوص ہے۔

گروپ کے بائی لاز کے مطابق ووٹنگ ای میل کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ممبران کے پاس جواب دینے کے لیے 30 دن ہوتے ہیں۔

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

7 اکتوبر 2023 میں سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے جس میں 63000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور لاکھوں زخمی ہیں۔

اسرائیلی حملوں نے غزہ کے بڑے حصے کو میدان بنا دیا ہے اور اس علاقے کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔

اسکالرس کی قرارداد میں اسرائیل پر غزہ میں "شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کے خلاف اندھا دھند اور جان بوجھ کر حملوں" سمیت جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ "غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری طور پر بند کرے۔"

اس کا آغاز اس اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے کہ حماس کا حملہ "بین الاقوامی جرائم پر مشتمل ہے۔"

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

نسل کشی کو ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں کے بعد تیار کردہ 1948 کے کنونشن میں کوڈفائی کیا گیا تھا جس میں اس کی تعریف "کسی قومی، نسلی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے کی گئی" کے طور پر کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ اور بہت سے مغربی ممالک نے کہا ہے کہ صرف ایک عدالت ہی اس پر فیصلہ دے سکتی ہے کہ آیا جرم سرزد ہوا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہے۔

اسرائیل، ہولوکاسٹ کے بعد ایک پناہ گاہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جب تقریبا 6 ملین یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور سختی سے نسل کشی کے الزام کو مسترد کیا تھا۔

اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں آئی اے جی ایس پر تنقید کرتے ہوئے نسل کشی کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کو رہا نہ کرکے جنگ کو طول دے رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں، اسرائیل نے ایک نئے حملے کے ابتدائی مراحل کا آغاز کیا اور غزہ شہر کو ایک جنگی علاقہ قرار دیا ہے۔

1994 میں قائم ہونے والے اسکالرز گروپ نے اس سے قبل کہا تھا کہ چین کا اپنے اقلیتی مسلم ایغوروں کے ساتھ سلوک اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کا کریک ڈاؤن نسل کشی کی دہلیز پر پورا اترتا ہے۔

2006 میں، تنظیم نے کہا تھا کہ اس وقت کے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کے بیانات، جن میں انہوں نے اسرائیل کو "نقشے سے مٹانے" کا مطالبہ کیا تھا، "نسل کشی کا ارادہ" تھا۔

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

جولائی میں، اسرائیل کے حقوق کے دو سرکردہ گروپ نے بھی اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ، ان کا ملک غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ تنظیمیں اسرائیل میں مرکزی دھارے کی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مقامی یہودی زیرقیادت تنظیموں نے ایسے الزامات لگائے ہیں۔

بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے۔

دریں اثنا، جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے - اس الزام کو بھی اسرائیل نے مسترد کیا ہے۔

اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی کا مطالعہ کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کا دعویٰ

