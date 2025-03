ETV Bharat / international

جانئے ایک ایسے ملک کے بارے میں جہاں 96 سال سے کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا - NO CHILD HAS BEEN BORN FOR 96 YEARS

جانئے ایک ایسے ملک کے بارے میں جہاں 96 سال سے کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا ( Getty Images )

Published : Mar 10, 2025

حیدر آباد: کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے، اگر کسی ملک میں گزشتہ ایک صدی میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہو تو اُس ملک کی آبادی کتنی ہوگی، اس ملک کی آخر کیا مجبوری رہی ہوگی کہ وہاں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ تو آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں تقریباً 96 سال سے ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس روئے زمین پر ایک ایسا ملک ہے جہاں 96 سال میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جس کی سب سے بڑی وجہ پورے ملک میں ایک بھی اسپتال کا نہیں ہونا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کون سا ملک ہے جو اس جدید دور میں بھی اسپتال جیسی اہم سہولت سے محروم ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس ملک کا نام ویٹی کن سٹی ہے، جو رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں اسپتال نہیں ہونے کی وجہ سے گزشتہ 96 سال میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جانتے ہیں 21 ویں صدی میں اسپتال جیسی طبی سہولت سے محروم ملک کے بارے میں۔۔۔

ویٹی کن سٹی رقبہ کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہ ملک صرف 118 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس ملک کا رقبہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی اسپتال بنایا ہی نہیں گیا، یہاں کوئی ڈیلیوری روم نہیں ہونے کی وجہ سے 96 سال میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کو یہ جان کر حیر ہوگی کہ ویٹکن سٹی کی آبادی 800 سے 900 افراد پر مشتمل ہے جن میں زیادہ تر عسائیوں کے مذہبی رہنما ہیں۔ ویٹکن سٹی ہولی سی کے زیر انتظام ہے، ویٹیکن سٹی ریاست ایک کلیسیائی یا مقدس بادشاہی ریاست ہے جس پر پوپ کی حکومت ہے، جو روم کے بشپ اور کیتھولک چرچ کے سربراہ ہیں۔ اعلیٰ ترین ریاستی کارکنان تمام کیتھولک پادری ہیں جو مختلف نسل کے ہیں۔ ویٹی کن سٹی کے علاوہ کل 50 افراد کی آبادی پر مشتمل پٹکیرن جزائر میں بھی گزشتہ کئی سالوں میں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ علاقہ ایک برطانوی سمندر پار علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا میں بھی کوئی پیدائش نہیں ہوتی کیونکہ یہ علاقہ سائنسی تحقیق کے لیے محفوظ ہے۔