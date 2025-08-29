بیجنگ، چین: شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان 6 سال میں پہلی بار اگلے ہفتے ایک بڑی فوجی پریڈ میں شرکت کے لیے چین پہنچیں گے۔ تقریب میں دنیا بھر سے کئی سابق فوجی شرکت کر رہے ہیں۔
کم جونگ اُن کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اس پروگرام میں کم 2011 کے بعد پہلی بار عالمی رہنماؤں کے ایک گروپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پی ایم مودی بڑے مہمانوں کی مدعوئین کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ
اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو چین 3 ستمبر کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کی یاد میں بدھ کو بیجنگ میں ایک پریڈ کا انعقاد کرے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے 26 غیر ملکی رہنماؤں میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی شامل ہیں۔ معاون وزیر خارجہ ہانگ لی کے حوالے سے بتایا گیا کہ کم جونگ 3 ستمبر کو "چین کے ویلنٹائن ڈے کی یادگاری تقریب" میں بھی شرکت کریں گے۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ کم جونگ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر جنگ کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کب تک چین میں رہیں گے اور آیا وہ اپنے دورے کے دوران شی، پوتن یا دیگر رہنماؤں سے کوئی سرکاری ملاقات کریں گے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور بڑے مغربی یوروپی ممالک کے کسی رہنما کی اس پروگرام میں شرکت متوقع نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یوکرین کی جنگ پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کِم جونگ کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے تو یہ 2019 کے بعد ان کا پہلا چین کا دورہ ہوگا۔
دسمبر 2011 میں اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، کم جونگ نے ژی، پوٹن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنوبی کوریا کے سابق صدر مون جے اِن اور دیگر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تاہم یہ تمام سربراہی ملاقاتیں دو طرفہ ملاقاتیں تھیں۔ اور کم جونگ نے کسی بھی کثیرالجہتی سربراہی اجلاس یا غیر ملکی رہنماوں کے ساتھ ہونے والی تقریبات میں شرکت نہیں کی۔
چین طویل عرصے سے شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور اہم امداد فراہم کرنے والا ملک رہا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں ان کے تعلقات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ شمالی کوریا یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں مدد کے لیے فوج اور گولہ بارود کی فراہمی کے ذریعے روس کے ساتھ تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ شمالی کوریا چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔
2023 میں، شمالی کوریا کی بیرونی تجارت کا تقریباً 97% چین کے ساتھ تھا، جب کہ 1.2% روس کے ساتھ تھا۔ کم جونگ کے دورے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شمالی کوریا نے حال ہی میں کہا ہے کہ اس کا امریکا اور شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر Lee Jae Myung نے بارہا شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔
اس ہفتے واشنگٹن میں لی کے ساتھ ملاقات کے دوران، ٹرمپ نے کم جونگ کے ساتھ اپنی پچھلی ملاقاتوں کا حوالہ دیا۔ اس میں کوریا کے غیر فوجی زون میں ہونے والی میٹنگ بھی شامل تھی۔
ایک سوال کے جواب میں کہ آیا وہ غیر فوجی زون میں واپس آئیں گے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا، "مجھے یہ پسند آیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے سرحد پار کی اور ہر کوئی پاگل ہو گیا۔
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کی بہت بڑی ویلنٹائن ڈے فوجی پریڈ 3 ستمبر کو تیانان مین اسکوائر پر منعقد ہوگی۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ ملک امن برقرار رکھے گا اور بین الاقوامی انصاف اور انصاف کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔
چین کی اس یادگاری تقریب میں شرکت کے لیے جن غیر ملکی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے ان میں 26 بڑے رہنما شامل ہیں۔ وہ ہیں۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن،
کوریا کی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا کے ریاستی امور کے چیئرمین کم جونگ ان،
کمبوڈیا کے بادشاہ نورودوم سیہامونی،
ویتنام کے صدر لوونگ کونگ،
لاؤ پیپلز ریوولوشنری پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور لاؤ صدر تھونگلون سیسولتھ،
انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو
ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم
منگول صدر Ukhnaa Khurelsukh
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف،
نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی،
مالدیپ کے صدر محمد معیزو
قازق صدر قاسم جومارت توکایف،
ازبک صدر شوکت مرزیوف
تاجک صدر امام علی رحمان،
کرغیز صدر صدر جاپاروف
ترکمان صدر سردار بردی محمدوف
بیلاروسی صدر الیگزینڈر لوکاشینکو
آذربائیجان کے صدر الہام علییف
آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان،
ایرانی صدر مسعود پیزشکیان
جمہوریہ کانگو کے صدر Denis Sassou Nguesso،
زمبابوے کے صدر ایمرسن منانگاگوا،
سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچک
سلوواک وزیر اعظم رابرٹ فیکو
کیوبا کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے پہلے سیکرٹری اور کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینیل،
اور میانمار کے قائم مقام صدر من آنگ ہلینگ بھی شامل ہیں۔
اگر اس طرح دیکھا جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس میں اہم شریک ہیں وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میڈیا میں خبریں آرہی ہیں کہ ٹرمپ نہیں آرہے ہیں۔ پی ایم مودی کے بارے میں کوئی قیاس نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہوں گے۔